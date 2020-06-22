Lacen-ES: laboratório realiza testagem do coronavírus no Estado Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Sesa diz que testes ficam prontos em 36h, mas pacientes aguardam semanas

Segundo Reblin, foi possível, na fase atual de diagnósticos, a normalização do abastecimento dos kits de extração. "Estes kits são insumos necessários para retirar o material genético de dentro do material coletado de cada paciente, para depois levar para a realização do exame. Ele estava com desabastecimento no país e nós conseguimos essa normalização. E o Lacen, do meio da semana anterior para esta semana, conseguiu entrar no ritmo de normalização dos resultados, obviamente com priorização dos casos de internados, que precisam que haja um resultado mais rápido que os demais", iniciou.

Além dos pacientes internados, o subsecretário afirmou que também são prioritários os resultados dos pacientes que morreram em decorrência da doença, além de outras prioridades definidas em função do risco potencial de instalação de um surto. "É o caso, por exemplo, dos institutos de longa permanência, que acolhem pessoas idosas. Também quando há caso suspeito e foi coletado material, há prioridade. E nesta prioridade estamos trabalhando com duas vertentes de tempo de devolução do resultado: de 24h até 36h", explicou.

Apesar da garantia da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , na prática, algumas pessoas relataram demora na disponibilização dos resultados dos exames que atestam a Covid-19. Uma delas foi a empresária Bryce Caniçali Xavier da Costa, de 36 anos, cujo pai, Walter Xavier da Costa, de 85 anos, faleceu no dia 1 de junho, vítima do coronavírus. Mesmo com os indícios da doença e com a coleta do material para exame, o resultado que confirmava a infecção pelo vírus só saiu na última sexta-feira (19).

Bryce e o pai Walter, vítima da Covid-19 Crédito: Arquivo da família

QUASE UM MÊS

Segundo Bryce, o pai teve sintomas, passou mal, e no dia 24 de maio internou pelo plano de saúde. "Mesmo com a idade avançada e o quadro piorando, o plano demorou para liberar UTI. Ele foi então entubado no dia 25 e no dia 26 foi para a UTI, onde ficou por 7 dias. No dia 1 de Junho veio a óbito. Desde a internação já houve material coletado para o teste da Covid, mas meus irmãos só conseguiram pegar o resultado na última sexta (19), apesar de ligar todos os dias para tentar pegar o resultado. Na certidão de óbito do meu pai não há indicação da doença, mas sim de insuficiência respiratória", contou.

Apesar do atraso, Bryce afirmou que Walter foi, a todo o tempo, tratado como paciente da Covid-19. "Então, no caso dele, apesar da demora do plano para liberar a UTI, ele foi tratado como deveria para o caso, isso nem todo mundo tem. Um conhecido daqui, por exemplo, foi cinco vezes no posto de saúde e mandaram para casa sem testar, até que já foi internado grave", relatou.

COMERCIANTE DE CARIACICA

Fabio Brito e a esposa, Betânia Emerich Crédito: Reprodução / Facebook

De acordo com Betânia Emmerich, esposa do Fábio, logo ao terem sido iniciados os sintomas, ele foi para o Pronto Atendimento de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. "Ele ficou em isolamento, tomando azitromicina e xarope com corticoide. Deu negativo para a dengue e foi então fazer o teste da Covid, que poderia levar até 15 dias. A febre começou a ficar muito alta, chegando aos 40 graus. Ele perdeu olfato e o paladar, os sintomas foram aparecendo, com falta de ar, etc. Só não teve diarréia. Como morávamos em Campo Grande, o melhor UPA é o do trevo de Alto Lage, onde ele chegou a ir uma vez", contou.

Ainda segundo Emmerich, foi constatada pneumonia aguda e Fábio não tinha forças. "Mesmo assim, voltamos para casa. O médico passou remédio para abaixar a carga viral, mandou fazer nebulização. No dia 4, às 5h, fomos direto para o Jayme. Não estavam aceitando internação direta, só encaminhamento, então fomos para a UPA de Castelândia, onde ele imediatamente foi para a internação, recebendo oxigênio. No dia 6, foi transferido para o Jayme, entrou com entubação e coma induzido. Só no hospital tivemos confirmação da Covid, por teste rápido. Outros parentes também testaram positivo, mas só o Fábio desenvolveu sintomas mais graves".

POSICIONAMENTO DA SESA

A respeito do atraso para divulgação dos resultados de exame, a coordenação do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) informou, por meio de nota, que desde a última semana o tempo de resposta da testagem das amostras é de até 48 horas, e que a investigação de óbitos é classificada como uma das prioridades para testagem. Atualmente, a capacidade de testagem do laboratório está em uma média de 1.200 testagens. Confira na íntegra: