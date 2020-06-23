Curado da Covid, inspetor ferroviário faz pedido de casamento na saída de UTI

"Sars Cov 2, mais conhecido como COVID-19, nunca imaginei que esse nome estranho pudesse mudar minha vida tão de repente e de uma forma tão assustadora. Para muitos você tem sido terrível e acabado com várias famílias e causado muita tristeza. Você me trouxe uma embolia pulmonar muito grande que por pouco não sobrevivo e de brinde uma pneumonia. Porém, eu não tenho nada a reclamar de você, pelo contrário, você me trouxe a oportunidade de refletir sobre muitas coisas que as vezes eu imaginava que talvez não seriam tão importantes ou não tão prioritárias na minha vida. Você me fez aumentar o elo da minha fé com Deus, você me fez entender que a vida é um simples sopro e que ela pode ir a qualquer momento. Me fez sentir mais humano e com mais alegria de viver e dar mais valor as coisas mais simples da vida, como a simplicidade de ver o sol e agradecer por todo dia ele nos iluminar, a ter mais carinho com as pessoas e dar mais valor as pequenas coisas da vida. Confesso que foi muito difícil passar esses 14 dias internado na UTI, sem poder ter acompanhante e visitas, longe das pessoas que eu amo. Mas Deus, como sempre, foi minha companhia e esteve ao meu lado a todo momento e enviou anjos que se disfarçaram de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, que, colocando suas vidas em risco, cuidaram de mim com muito amor, esforço e dedicação, e continuam cuidando para salvar vidas de muitos outros que estão na mesma situação em que eu estive. Obrigado minha família, meus amigos e todas as pessoas que oraram pela minha recuperação. Obrigado minha empresa que me deu todo o suporte necessário e acompanhou meu tratamento desde o início. Obrigado Deus por ter tido essa oportunidade de refletir e ter uma nova chance para poder recomeçar uma nova vida melhor. Tenho muita fé que logo logo Deus trará uma cura para dar um fim a todo esse sofrimento que a humanidade está pagando. Jamais esquecerei das 60 agulhadas de fé e esperança que levei. Confesso que foram doloridas e sofridas, mas se não fosse por elas eu não estaria aqui agora vivo. Obrigado meu Deus por ser tão bondoso e tão misericordioso comigo e com tantas outras pessoas que estão vencendo essa luta contra esse vírus e que as pessoas que não tiveram a mesma chance de sobreviver, que estejam ao seu lado e suas famílias estejam confortadas na sua misericórdia paixão. FÉ para nunca desistir! FORÇA para superar as dificuldades! FOCO para alcançar os objetivos!"