Depoimento: Capixaba conta como é viajar de avião em plena pandemia

Edson Ruy Crédito: Divulgação

Voar durante a pandemia do coronavírus é um desafio. A malha aérea está reduzida, os aeroportos seguem vazios. No entanto, muita gente ainda precisa se deslocar a trabalho ou de urgência. É o caso do agente de turismo Edson Ruy, que divide o seu trabalho no eixo Vitória e Campinas (São Paulo). "Eu sigo voando durante a pandemia e tenho feito regularmente o trecho Vitória/Campinas/Vitória. Vejo muita informação, baseada em estudos e possibilidades de implementação, sendo passada para frente como se já estivessem implementadas, mas a rotina de voar, pelo menos aqui dentro do Brasil, pouco mudou."

A pedido da coluna RR, Edson Ruy fez um relato de seu último voo Campinas/Vitória, no dia 12 de junho. Confira:

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HALL PRINCIPAL - PRÉ-EMBARQUE

"No Hall do aeroporto de Viracopos, circulam poucas pessoas, anunciando a constatação de redução da malha aérea das cias, elas estão retomando aos poucos, mas hoje estamos com redução de 90% dos voos. Não há restrição quanto a entrada de passageiros sem mascaras e muito menos fiscalização quanto a não utilização, apesar de ver quase 100% das pessoas com suas máscaras. Nada de checagem de temperatura, ou coisa similar esperado para este período da pandemia".

CHECK-IN

"Continua funcionando nas máquinas e também presencial nos balcões das companhias aéreas. Há um pedido para manter o distanciamento, algumas pessoas obedecem, outras não. Muito se fala de cada pessoas despachar sua mala de modo eletrônico, mas isto ainda não foi implementado como rotina e continuamos no modo antigo".

Edson Ruy Crédito: Divulgação

RAIO X

"Após passar para esta área, a interna de embarque, segui para a inspeção. Ali havia controle de funcionários e sinalização para distanciamento de dois metros, no mais segue funcionando da forma antiga. Nesta área interna, nada de checagem de temperatura como esperado para este período da pandemia."

ALIMENTAÇÃO E LOJAS

"No meu último voo, no dia 12 de junho, foi possível notar uma boa diferença no número de pessoas transitando e viajando, isto comparando ao anterior, em 29 maio, data que passei pela penúltima vez embarcando em Viracopos. O movimento maior e reflexo do incremento gradual de voos, tudo funcionando como antes, o distanciamento nas lojas e restaurantes, se faz de forma natural, uma vez que temos poucos clientes ainda, mas no mais segue da forma tradicional, sem grandes restrições. As lojas (poucas) e restaurantes funcionando normalmente, apesar da desolação de muitas estarem com pouquíssimo movimento, ou fechadas".

ÁREA DE ESPERA (PRÉ-EMBARQUE)

"Tudo igual como antes da pandemias, as pessoas disputando uma tomada de energia para celulares, cadeiras padronizadas e as pessoas sentadas lado a lado, nada de distanciamento".

EMBARQUE

"Apesar da companhia aérea em que viajava anunciar um sistema de embarque virtual e eletrônico, ainda não foi implementado para todos os voos e embarque segue de maneira tradicional, exceto pela marcação no piso de distanciamento, e uma funcionária se esforça nas filas repetindo o pedido feito por microfone, tradução, na hora que chama o voo, as pessoas seguem para as filas e a sensação é de que não ouviram uma palavra do que foi dito, todos juntos e misturados. Após passarem pelo controle, as pessoas seguem em fila mantendo um distanciamento natural entre elas, apesar da marcação no piso, o sentimento é de que muitos não olham para as faixas amarelas no piso. Nada de checagem de temperatura, ou coisa similar esperado para este período da pandemia."

DENTRO DO AVIÃO

"A recomendação por parte dos tripulantes é para uso de máscara, mas não tem obrigatoriedade ostensiva por parte da tripulação. O serviço de bordo segue com snacks e bebida (água, suco e refrigerante), nota-se uma diminuição na variedade, mas continua a ser servido da forma antiga. Em todos os voos que fiz até agora, em nenhum deles havia álcool em gel, nem nas áreas comuns do aeroporto e muito menos dentro dos aviões. As telas touch screen, funcionando normal durante o voo".

DESEMBARQUE

"Ainda dentro do avião, havia pedido por parte da tripulação para o desembarque ocorrer fila por fila, isto funcionou em meu voo ultimo voo no mês de maio, mas neste agora dia de junho não funcionou. Assim que foi autorizado o desembarque, por mais que a tripulação pedisse para que todos permanecessem sentados, as pessoas se levantaram juntas e fizeram fila nos corredores, sem manter distanciamento".

RETIRADA DE BAGAGEM

"Funcionando da forma antiga, sem diferença de modelo, cada um retira da esteira sua mala despachada".

AEROPORTO DE VITÓRIA