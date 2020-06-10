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Turismo deve ser um dos últimos setores a se recuperar no pós-pandemia

Na comparação do 4° trimestre de 2019 com o 1° trimestre de 2020, os volumes de atividades turísticas no Brasil e no Espírito Santo reduziram 10,3% e 12,8%, respectivamente

Públicado em 

10 jun 2020 às 05:00
Pablo Lira

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Pablo Lira

Ônibus de empresas de turismo atravessaram a Terceira Ponte em protesto por apoio ao setor
Ônibus de empresas de turismo atravessaram a Terceira Ponte em protesto por apoio ao setor Crédito: Cinthia Valejo/Arquivo
Na passagem de 2019 para 2020, o mundo conheceu as ameaças e impactos da rápida disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Primeiramente, o epicentro da doença atingiu a região central da China, mais precisamente a província de Hubei. Em um curto período de tempo, o hotspot da pandemia se deslocou para a Europa, destacando maior severidade na Itália e na Espanha. Meses depois, o epicentro atingiu fortemente os Estados Unidos e, no atual momento, o Brasil está em uma situação crítica.
Se considerarmos a subnotificação brasileira, podemos afirmar que a situação do país é ainda mais calamitosa do que aparenta ser. Enquanto os Estados Unidos efetiva mais de 61 mil testes a cada grupo de um milhão de habitantes, o Brasil realiza apenas quatro mil testes por um milhão de pessoas residentes. A magnitude e intensidade da Covid-19 no país é preocupante.

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Dentre os efeitos da pandemia se evidenciam os desdobramentos negativos na saúde pública, na sociedade e na economia. Sobre essa última dimensão, cabe notar que os setores secundário e terciário estão sendo mais impactados. O turismo, por exemplo, tende ser um dos segmentos que vai demorar mais tempo para restabelecer o desempenho pré-pandemia.
Empresas aéreas estimam que a aviação civil, importante modal para o turismo, retomará o ritmo anterior à Covid-19 somente em 2023. Além da aviação e outros modais de deslocamento de passageiros, o turismo apresenta encadeamentos nos estabelecimentos que ofertam serviços de alojamento, alimentação, transportes urbanos, dentre outros.

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Diante dos desafios postos pela pandemia e da dificuldade de sistematizar informações sobre o segmento do turismo, instituições de pesquisa devem se engajar na organização, compatibilização e disponibilização de dados que permitam diagnosticar o tamanho do problema.
Imbuído de sua missão de subsidiar informações para o planejamento, elaboração e aprimoramento de políticas públicas, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), divulgou no último dia 4 de junho o Boletim Economia do Turismo trazendo os resultados das Atividades Características do Turismo (ACTs) do Brasil e Estado do Espírito Santo relativos ao primeiro trimestre de 2020. Esse período traz os primeiros efeitos da disseminação do novo coronavírus sobre o mencionado segmento. O boletim está publicado no site do IJSN, onde também se encontra um painel dinâmico de dados.

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Na comparação do 4º trimestre de 2019 com o 1º trimestre de 2020 (com ajuste sazonal), os volumes de atividades turísticas no Brasil e Espírito Santo reduziram 10,3% e 12,8%, respectivamente. Nessa mesma base de comparação, as receitas das ACTs no país (-10,9%) e Estado (-14,3%) também sofreram diminuição.
No primeiro trimestre de 2020, cerca de 178 mil pessoas estavam ocupadas nas atividades características do turismo no ES. Isso representa 9,4% de todo o pessoal ocupado no Estado. Tal percentual destaca o Espírito Santo em 9º lugar, entres as Unidades da Federação, na participação do turismo no total de pessoas trabalhando.

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Esses indicadores refletem os impactos iniciais da pandemia. Os produtos aqui comentados contribuem no diagnóstico e compreensão sobre o cenário atual e favorecerão o planejamento de ações para a retomada do desempenho das atividades características do turismo. Essa é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre a administração pública, iniciativa privada e associações especializadas da cadeia do turismo.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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