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Paulo Renato Fonseca Júnior

Artigo de Opinião

Atividade econômica

Para crescer, turismo deve ter diretrizes públicas seguras

O turismo é uma atividade econômica transversal. Perpassa muitos setores, como saúde, comércio, terceiro setor, serviços públicos, entretenimento, entre outros, e precisam funcionar adequadamente para beneficiar o morador e o turista
Paulo Renato Fonseca Júnior

Públicado em 

31 mai 2020 às 14:00
Parque Nacional do Caparaó
Parque Nacional do Caparaó: o ES possui vários destinos com potencial econômico ligado ao turismo Crédito: Marcos Amend/ICMBIO
A pandemia despertou uma crise sanitária sem data para se encerrar. Uma situação nova no mundo, que obrigou todos os países a buscarem soluções para essa nova realidade.
De uma coisa todos sabemos: é preciso produzir para manter empregos, gerar riquezas, para manter a dignidade da população. A grande questão é: como fazer isso movimentando o turismo em meio a essa crise sanitária? E de forma segura? Seria essa a grande oportunidade de destacar o Espírito Santo como um destino “sanitariamente” seguro?

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O turismo é uma atividade econômica transversal. Perpassa muitos setores da economia. A saúde, o comércio, o terceiro setor, os serviços públicos, o entretenimento, entre outros, precisam funcionar adequadamente para beneficiar o morador e, consequentemente, o turista. Assim se constroem destinos turísticos de sucesso.
Nesse momento, administrar os destinos turísticos com diretrizes públicas claras, seguras e favoráveis à atividade econômica se faz necessário e essencial para o futuro de muitos destinos. Aliados a isso, é preciso haver empresários empenhados em cumprir as medidas necessárias para tornar seus ambientes seguros e, principalmente, uma população consciente, confiante nas medidas e que perceba na atividade do turismo – realizada de forma segura para o atual momento – uma saída para a crise econômica, movimentando a economia e trazendo divisas.

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Temos exemplos de destinos que adotaram quarentena ou mesmo lockdown desde o início e começam a retomar as atividades do turismo. No mundo, podemos nos inspirar em Portugal e Alemanha; no Brasil temos os exemplos das Serras Gaúchas e de Maceió, que já preparam diretrizes para o retorno da atividade; e, por aqui, temos Caparaó e Itaúnas, que já mostram o empenho com a elaboração de protocolos sanitários, feitos com os órgãos competentes, o que deve atrair turistas por se mostrar um destino seguro para as atuais exigências.

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Afinal, para acalentar um pouco esses dias difíceis de isolamento social, nada melhor do que mudar de ambiente, de forma segura. Por isso, é fundamental que o governo do Estado e os municípios incluam o turismo na suas pautas, com urgência.
*O autor é empresário do Turismo e conselheiro do Unidestinos Brasil

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