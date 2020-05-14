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Soluções para a crise

PPI fará estudos sobre atração de investimentos para o turismo

De acordo com decreto publicado nesta quinta, os estudos a serem realizados têm como finalidade buscar alternativas regulatórias para fomentar e promover a realização de projetos privados no setor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 13:40

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 13:40

Ônibus de empresas de turismo atravessaram a Terceira Ponte em protesto por apoio ao setor
Ônibus de empresas de turismo atravessaram a Terceira Ponte Crédito: Cinthia Valejo
O Diário Oficial da União (DOU) publica decreto presidencial que qualifica no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) a política de atração de investimentos privados para o setor de turismo. O objetivo da iniciativa é possibilitar a elaboração de estudos de parcerias para a implementação de novos empreendimentos e o aproveitamento turístico de ativos culturais e naturais no País.
De acordo com o decreto, os estudos a serem realizados têm como finalidade buscar alternativas regulatórias para fomentar e promover a realização de investimentos privados no setor, conferir segurança jurídica e estabelecer prioridade aos investimentos e analisar os impactos socioeconômicos das alternativas regulatórias.
O ato também institui o Comitê Interministerial que acompanhará as atividades, será coordenado pela Secretaria Especial do PPI do Ministério da Economia e terá prazo para conclusão dos trabalhos de 180 dias, contado da data de contratação dos estudos. O prazo é prorrogável por igual período.

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