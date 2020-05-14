PPI fará estudos sobre atração de investimentos para o turismo

Ônibus de empresas de turismo atravessaram a Terceira Ponte Crédito: Cinthia Valejo

O Diário Oficial da União (DOU) publica decreto presidencial que qualifica no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) a política de atração de investimentos privados para o setor de turismo. O objetivo da iniciativa é possibilitar a elaboração de estudos de parcerias para a implementação de novos empreendimentos e o aproveitamento turístico de ativos culturais e naturais no País.

De acordo com o decreto, os estudos a serem realizados têm como finalidade buscar alternativas regulatórias para fomentar e promover a realização de investimentos privados no setor, conferir segurança jurídica e estabelecer prioridade aos investimentos e analisar os impactos socioeconômicos das alternativas regulatórias.