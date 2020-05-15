'Setor de turismo só sobrevive com mais ajuda do governo'

É um ponto de preocupação. As pessoas não vão fazer uma viagem de um dia para uma reunião, com certeza. As viagens vão ser feitas uma vez ao mês, ou a cada dois meses, e a pessoa vai ficar por três dias. Lançamos nesta semana uma oferta em que transformarmos alguns apartamentos de nossos hotéis em escritórios. Começamos por São Paulo. Estamos desenvolvendo uma oferta em que disponibilizamos um andar do hotel em que retiramos a cama do quarto e oferecemos um escritório, com café, croissant e serviço de quarto disponível.