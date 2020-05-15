  Beneficiário do Bolsa-Família recebe auxílio de R$ 600 a partir de segunda
Confira calendário

Beneficiário do Bolsa-Família recebe auxílio de R$ 600 a partir de segunda

Portaria, assinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, prevê que quem recebeu a 1ª parcela até 30 de abril receberá a segunda parcela em poupança social digital a partir da próxima quarta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:02

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:02

Data: 27/05/2016 - Cartão do Bolsa Família, Programa Social do Governo - Editoria: Economia - Foto: - GZ
Beneficiários já vão pode sacar dinheiro na segunda-feira
Beneficiários do Bolsa-Família recebem a partir de segunda-feira (18) a segunda parcela do auxílio emergencial. O governo publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (15) o calendário do pagamento do benefício de R$ 600.
A portaria (veja aqui), assinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, prevê que quem recebeu a 1ª parcela até 30 de abril receberá a segunda parcela a partir da próxima quarta-feira (20), conforme a data de nascimento.
O dinheiro será depositado em crédito na conta poupança digital ou na conta-corrente indicada pelo beneficiário. Os saques em espécie só serão liberados a partir de 30 de maio, de acordo com a data de aniversário.
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial

BOLSA FAMÍLIA

Para beneficiários do Bolsa Família, os saques em espécie começam na próxima segunda-feira (18) para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) 1. Os demais serão liberados nos dias seguintes.

CONFIRA CALENDÁRIO DE SAQUE DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL

Saque para os beneficiários do Bolsa-Família

  • 18 de maio (segunda-feira) - NIS 1
  • 19 de maio (terça-feira) - NIS 2
  • 20 de maio (quarta-feira)- NIS 3
  • 21 de maio (quinta-feira)- NIS 4
  • 22 de maio (sexta-feira) - NIS 5
  • 25 de maio (segunda-feira)- NIS 6
  • 26 de maio (terça-feira)- NIS 7
  • 27 de maio (quarta-feira)- NIS 8
  • 28 de maio (quinta-feira) - NIS 9
  • 29 de maio (sexta-feira) -  NIS 0

Saque para quem se inscreveu pelo aplicativo

  • 30 de maio (sábado) - nascidos em janeiro
  • 1 de junho (segunda-feira)- nascidos em fevereiro
  • 2 de junho (terça-feira)- nascidos em março
  • 3 de junho (quarta-feira)- nascidos em abril
  • 4 de junho (quinta-feira) - nascidos em maio
  • 5 de junho (sexta-feira) - nascidos em junho
  • 6 de junho (sábado) - nascidos em julho
  • 8 de junho (segunda-feira) - nascidos em agosto
  • 9 de junho (terça-feira)- nascidos em setembro
  • 10 de junho (quarta-feira)- nascidos em outubro
  • 12 de junho (sexta-feira)- nascidos em novembro
  • 13 de junho (sábado) - nascidos em dezembro

