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Crise do coronavírus

Turismo do ES tem 2° pior desempenho do Brasil em 2020, mas prevê retomada

Boletim apresentado à imprensa nesta quinta (4) revela que Espírito Santo só perdeu para o Distrito Federal em relação ao desempenho do turismo no primeiro trimestre de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 18:28

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:28

Imagens aéreas da Terceira Ponte com a cidade de Vitória ao fundo
Imagens aéreas da Terceira Ponte com a cidade de Vitória ao fundo Crédito: Luciney Araújo
No primeiro trimestre deste ano, o Espírito Santo só ficou atrás do Distrito Federal no ranking dos estados com pior desempenho nas atividades ligadas ao turismo, de acordo com boletim do governo do Estado divulgado à imprensa na tarde desta quinta (4). O documento, elaborado em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), ainda revela queda de volume de demanda de 12,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior  retração que já é consequência da crise do novo coronavírus no Brasil.
O coordenador de Economia do IJSN, Antônio Ricardo Rocha, que apresentou o ranking, ainda completou que o volume da atividade turística no Espírito Santo apresentou queda em todas as bases de comparação do boletim. A receita também teve queda em todas as comparações, exceto no acumulado de quatro trimestres, completa.
Gráfico do boletim do turismo do primeiro trimestre de 2020 no Espírito Santo
Gráfico do boletim do turismo do primeiro trimestre de 2020 no Espírito Santo Crédito: Setur/IJSN/Reprodução
O boletim só leva em consideração dados colhidos entre o primeiro dia de janeiro e o último de março. Portanto, a próxima edição do estudo deve detalhar ainda mais as perdas que o turismo sofre com a Covid-19 no Estado.
"Próximo boletim deve ser ainda mais drástico, mais impactante. Hoje toda a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) está posicionada para a retomada do fluxo turístico no Espírito Santo. Os turistas precisam voltar"
Dorval Uliana - Secretário de Estado do Turismo

SELO DE TURISMO SEGURO

A recuperação do setor, em contrapartida, pode estar próxima, conforme prevê Uliana. O secretário, como já adiantou ao Divirta-se, é um dos representantes do turismo que tomou frente para participar da construção de diretrizes que vão guiar um selo de qualidade que será distribuído pelo Ministério do Turismo. A expectativa é que o Espírito Santo já abrigue eventos e volte a ter turistas circulando no segundo semestre deste ano, mesmo período em que a essa ação deve começar a valer.
Uliana elenca o Festival de Inverno de Guaçuí, o Festival de Camarão e a Maratona Internacional da Região de Pedra Azul como três exemplos de datas no calendário que estão passíveis de acontecerem ainda em 2020.
Catorze protocolos estruturados e validados pela Anvisa já estão prontos. Nós tínhamos a expectativa de qu,e no início desta semana, eles tivessem sido publicados, mas isso não aconteceu ainda. (Isso deve acontecer) no máximo até segunda-feira. Aí faremos mais esse esforço de levar ao empreendedor medidas seguras que devem ser seguidas, fala.
Durante o anúncio do boletim, também participou de coletiva virtual o coordenador-geral de Produtos Turísticos do Ministério do Turismo, Cristiano Borges, que reiterou a implementação do selo nos Estados brasileiros. Temos trabalhado junto dos Estados na questão do selo, que o secretário já mencionou, e percebemos junto dessa ação algumas tendências que os turistas devem manifestar nesse momento de retomada das atividades, corrobora.

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AS TENDÊNCIAS

De acordo com Borges, quando decidirem voltar a viajar, os turistas do pós-pandemia vão se ater com mais cuidado a alguns detalhes da viagem, como especificidades ligadas à limpeza de cada local e garantias do passeio. A retomada deve ser lenta e gradual. Neste primeiro momento, esperamos que haja viagens mais curtas, de até 300 quilômetros, afirma.
"Outra tendência é a busca por locais menos explorados. Em especial, locais que estejam ao ar livre. E isso aponta preferência por turismo rural e agroturismo, que devem receber o foco inicial dos turistas"
Cristiano Borges - Coordenador-geral de Produtos Turísticos do Ministério do Turismo
O coordenador-geral também enxerga que o período de isolamento mostrou a importância de os estabelecimentos turísticos estarem bem relacionados com o ambiente digital: A digitalização dos serviços é outra tendência e o serviço turístico foi muito afetado nesse sentido. Quem não se digitalizou viu que isso afeta muito e investiu nesse aspecto.

OS NÚMEROS

Durante a coletiva desta quinta (4), Uliana apresentou outros números que mostram o impacto que a crise do coronavírus gera no Estado.
  • No Espírito Santo, 7.159 empresas atuam em atividades características do turismo.

  • Na primeira semana de maio deste ano, o Aeroporto de Vitória operou apenas com 5% de sua capacidade total.

  • Os guias de turismo estão 100% paralisados; eventos estão 98% paralisados; meios de hospedagem estão 93% parados; bares e restaurantes estão 60% parados.

  • No Estado, 177.923 pessoas se ocupam em atividades ligadas ao turismo. Destas, 104.845 são formais e 73.078, informais. A média salarial é de R$ 1.822,24.
Gráfico do boletim do turismo do primeiro trimestre de 2020 no Espírito Santo
  Crédito: Setur/IJSN/Reprodução

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