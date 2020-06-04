Turismo do ES tem 2° pior desempenho do Brasil em 2020, mas prevê retomada

Imagens aéreas da Terceira Ponte com a cidade de Vitória ao fundo Crédito: Luciney Araújo

No primeiro trimestre deste ano, o Espírito Santo só ficou atrás do Distrito Federal no ranking dos estados com pior desempenho nas atividades ligadas ao turismo, de acordo com boletim do governo do Estado divulgado à imprensa na tarde desta quinta (4). O documento, elaborado em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), ainda revela queda de volume de demanda de 12,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior  retração que já é consequência da crise do novo coronavírus no Brasil.

O coordenador de Economia do IJSN, Antônio Ricardo Rocha, que apresentou o ranking, ainda completou que o volume da atividade turística no Espírito Santo apresentou queda em todas as bases de comparação do boletim. A receita também teve queda em todas as comparações, exceto no acumulado de quatro trimestres, completa.

Gráfico do boletim do turismo do primeiro trimestre de 2020 no Espírito Santo Crédito: Setur/IJSN/Reprodução

O boletim só leva em consideração dados colhidos entre o primeiro dia de janeiro e o último de março. Portanto, a próxima edição do estudo deve detalhar ainda mais as perdas que o turismo sofre com a Covid-19 no Estado.

"Próximo boletim deve ser ainda mais drástico, mais impactante. Hoje toda a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) está posicionada para a retomada do fluxo turístico no Espírito Santo. Os turistas precisam voltar" Dorval Uliana - Secretário de Estado do Turismo

SELO DE TURISMO SEGURO

Uliana elenca o Festival de Inverno de Guaçuí, o Festival de Camarão e a Maratona Internacional da Região de Pedra Azul como três exemplos de datas no calendário que estão passíveis de acontecerem ainda em 2020.

Catorze protocolos estruturados e validados pela Anvisa já estão prontos. Nós tínhamos a expectativa de qu,e no início desta semana, eles tivessem sido publicados, mas isso não aconteceu ainda. (Isso deve acontecer) no máximo até segunda-feira. Aí faremos mais esse esforço de levar ao empreendedor medidas seguras que devem ser seguidas, fala.

Durante o anúncio do boletim, também participou de coletiva virtual o coordenador-geral de Produtos Turísticos do Ministério do Turismo, Cristiano Borges, que reiterou a implementação do selo nos Estados brasileiros. Temos trabalhado junto dos Estados na questão do selo, que o secretário já mencionou, e percebemos junto dessa ação algumas tendências que os turistas devem manifestar nesse momento de retomada das atividades, corrobora.

AS TENDÊNCIAS

De acordo com Borges, quando decidirem voltar a viajar, os turistas do pós-pandemia vão se ater com mais cuidado a alguns detalhes da viagem, como especificidades ligadas à limpeza de cada local e garantias do passeio. A retomada deve ser lenta e gradual. Neste primeiro momento, esperamos que haja viagens mais curtas, de até 300 quilômetros, afirma.

"Outra tendência é a busca por locais menos explorados. Em especial, locais que estejam ao ar livre. E isso aponta preferência por turismo rural e agroturismo, que devem receber o foco inicial dos turistas" Cristiano Borges - Coordenador-geral de Produtos Turísticos do Ministério do Turismo

O coordenador-geral também enxerga que o período de isolamento mostrou a importância de os estabelecimentos turísticos estarem bem relacionados com o ambiente digital: A digitalização dos serviços é outra tendência e o serviço turístico foi muito afetado nesse sentido. Quem não se digitalizou viu que isso afeta muito e investiu nesse aspecto.

OS NÚMEROS

Durante a coletiva desta quinta (4), Uliana apresentou outros números que mostram o impacto que a crise do coronavírus gera no Estado.

No Espírito Santo, 7.159 empresas atuam em atividades características do turismo.





Na primeira semana de maio deste ano, o Aeroporto de Vitória operou apenas com 5% de sua capacidade total.





Os guias de turismo estão 100% paralisados; eventos estão 98% paralisados; meios de hospedagem estão 93% parados; bares e restaurantes estão 60% parados.





No Estado, 177.923 pessoas se ocupam em atividades ligadas ao turismo. Destas, 104.845 são formais e 73.078, informais. A média salarial é de R$ 1.822,24.

