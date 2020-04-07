Capixaba ganha concurso internacional com vídeo mostrando o ES; assista

O filmmaker Daniel Pereira Crédito: Arquivo pessoal

Dentre milhares de inscritos do mundo todo, foi o capixaba Daniel Pereira, de 24 anos, que levou a melhor no No Places Like Home, concurso internacional de vídeo promovido pela DJI, uma das maiores fabricantes de drones e equipamentos de filme do mundo. Em um minuto, o filmmaker exibiu paisagens do Espírito Santo e ganhou o prêmio, que é composto de produtos da marca em um kit avaliado em mais de R$ 8 mil.

Foi a primeira vez que participei de um concurso assim e agora quero participar de mais (risos), comemora ele, que trabalha com filmagens profissionais desde 2013, em bate-papo com o Divirta-se.

Daniel estava viajando quando viu o anúncio do concurso. Em janeiro, decidiu produzir o material para submeter à comissão julgadora. E estava em período de chuva. Perdi o tempo de filmar em dezembro por causa das festas de fim de ano e tive praticamente uma semana só para produzir tudo, já que o prazo de entrega estava curto, entrega.

Ele finalizou a produção no dia 12 de janeiro, com prazo de entrega no dia 15 do mesmo mês. O resultado foi divulgado neste mês.

Crédito: Arquivo pessoal

BELEZAS NATURAIS DO ESPÍRITO SANTO

O concurso pedia que o vídeo enviado pelo participante contenha o que, para ele, é o seu lar. Natural de Cariacica, Daniel apostou nas belezas naturais de várias cidades do Estado para vencer a disputa internacional.

Tem imagem de Guarapari, Matilde, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Aracruz, Itaúnas, Vitória... Fugi um pouco de mostrar só os monumentos históricos, como Convento e Catedral, para exibir outros lugares menos conhecidos do Espírito Santo, conta.

"Se pudesse ser um vídeo maior, teria colocado muito mais coisa. Mostrei muitas cachoeiras, montanhas, praias... E pensei em explorar belezas naturais do Estado" Daniel Pereira - Filmmaker

Segundo ele, alguns colegas até questionaram se todas as imagens eram, de fato, do Estado. Muitas imagens são de lugares que pouca gente conhece. Em um minuto, mostrei tudo o que dava, porque esse tempo passa muito rápido (risos), corrobora.