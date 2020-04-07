Capixaba ganha concurso internacional com vídeo mostrando o ES; assista

Dentre milhares de inscritos do mundo todo, foi o capixaba Daniel Pereira, de 24 anos, que levou a melhor no No Places Like Home, concurso internacional de vídeo promovido pela DJI, uma das maiores fabricantes de drones e equipamentos de filme do mundo. Em um minuto, o filmmaker exibiu paisagens do Espírito Santo e ganhou o prêmio, que é composto de produtos da marca em um kit avaliado em mais de R$ 8 mil.
Foi a primeira vez que participei de um concurso assim e agora quero participar de mais (risos), comemora ele, que trabalha com filmagens profissionais desde 2013, em bate-papo com o Divirta-se.
Daniel estava viajando quando viu o anúncio do concurso. Em janeiro, decidiu produzir o material para submeter à comissão julgadora. E estava em período de chuva. Perdi o tempo de filmar em dezembro por causa das festas de fim de ano e tive praticamente uma semana só para produzir tudo, já que o prazo de entrega estava curto, entrega.
Ele finalizou a produção no dia 12 de janeiro, com prazo de entrega no dia 15 do mesmo mês. O resultado foi divulgado neste mês.
BELEZAS NATURAIS DO ESPÍRITO SANTO
O concurso pedia que o vídeo enviado pelo participante contenha o que, para ele, é o seu lar. Natural de Cariacica, Daniel apostou nas belezas naturais de várias cidades do Estado para vencer a disputa internacional.
Tem imagem de Guarapari, Matilde, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Aracruz, Itaúnas, Vitória... Fugi um pouco de mostrar só os monumentos históricos, como Convento e Catedral, para exibir outros lugares menos conhecidos do Espírito Santo, conta.
"Se pudesse ser um vídeo maior, teria colocado muito mais coisa. Mostrei muitas cachoeiras, montanhas, praias... E pensei em explorar belezas naturais do Estado"
Segundo ele, alguns colegas até questionaram se todas as imagens eram, de fato, do Estado. Muitas imagens são de lugares que pouca gente conhece. Em um minuto, mostrei tudo o que dava, porque esse tempo passa muito rápido (risos), corrobora.
Com o prêmio, Daniel ganhará câmeras novas da DJI, além de estabilizadores especiais e alguns itens de uma nova linha da marca. Estou supercontente com a repercussão e fiquei feliz, também, de mostrar o nosso Espírito Santo para o mundo. Mostrei que só no nosso Estado dá para curtir de cachoeiras e mares, das montanhas às praias, em pouco tempo.