Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES atinge 81,73%

Ocupação de UTIs do Espírito Santo chegou a 81,73% nesta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução/TV

81,73% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com O Espírito Santo chegou ade ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus nesta quarta-feira (24). Segundo o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 646 leitos existentes e 528 estão ocupados.

O percentual de enfermarias ocupadas no hospitais do Estado é de 66,86%, segundo a Sesa. São oferecidos 700 leitos e 468 estão em uso. Já o total de leitos para o tratamento de infectados pela Covid-19, somando enfermarias e UTIs, é de 1346, sendo que 996 estão sendo utilizadas, um percentual de 74%.

De acordo com o Painel Covid-19, o índice de ocupação de UTIs no Estado apresentou um aumento de 1,39 pontos percentuais após atingir o menor valor registrado no mês de junho nesta terça-feira (23) , quando a taxa estava em 80,34%.

A Região Metropolitana do Estado continua com a maior taxa de ocupação de leitos de UTI. A Sesa informou que são 470 leitos oferecidos para o tratamento de pacientes com coronavírus e 369 estão ocupados, ou seja, 84,26%. a Região Sul aparece logo depois com 78,13% de utilização de UTIs: são 64 leitos existentes e 50 em uso.

A Região Central, de acordo com a Sesa, é a terceira com a maior taxa de ocupação, com 25 leitos ocupados dos 34 existentes, um percentual de 73,53%. Já a Região Norte aparece pela primeira vez com o menor percentual de ocupação do Estado, registrando 73,08%. São 78 leitos oferecidos e 57 estão ocupados.

SESA ALTERA APRESENTAÇÃO DOS DADOS

A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) alterou a forma como apresenta os dados de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado. No Painel Covid-19, nesta quarta-feira (24), as informações foram disponibilzadas através de um documento que explicita o número de leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus e o número total de leitos.

O detalhamento vale para cada hospital que possui estrutura para tratar infectados pelo coronavírus quanto para as regiões do Estado e números gerais do Espírito Santo.

Por meio de nota, a Sesa informou que a alteração na forma como os dados são divulgados já estava no cronograma da pasta. Além disso, a Sesa alegou que a alteração visa garantir maior transparência nos dados. Confira, na íntegra, a nota enviada para a reportagem.

A Secretaria da Saúde informa que já fazia parte do planejamento interno inserir no Painel Covid-19 a ocupação geral dos leitos dos hospitais referenciados para o atendimento de pacientes infectados pelo novo Coronavírus, visando garantir ainda mais transparência aos dados divulgados pelo Estado. Esclarece que a alteração diz respeito a medida da própria secretaria.