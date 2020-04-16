Coronavírus: MPF-ES dá novo prazo para Sesa responder questionamentos

O documento foi expedido no último dia 9 de abril e pede, dentre outras coisas, informações acerca da compatibilidade do número de leitos de UTI disponíveis (com respiradores) com o relaxamento das medidas de distanciamento social, bem como os estudos técnicos que embasaram tais decisões.

A reportagem de A Gazeta demandou o governo do Estado para saber se o órgão vai cumprir ou não o prazo determinado pelo MPF-ES e as respostas dos questionamentos feitos pelo ministério. Assim que o governo do Estado responder à demanda, essa matéria será atualizada.