Coronavírus: ES tem 1.929 mortes e ultrapassa a marca de 60 mil casos

O Espírito Santo chegou aos 60.009 casos e 1.929 mortes por Covid-19, doença causada pelo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (09). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 1.472 pessoas e resultou em 18 óbitos.
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 9.545 registros da doença, seguido pela Serra (8.930), Vitória (8.806) e Cariacica (6.682).
Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.162 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 39.912 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,21% e, até agora, 129.306 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.