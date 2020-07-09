Coronavírus: ES tem 1.929 mortes e ultrapassa a marca de 60 mil casos

Agente de saúde coletará uma pequena quantidade de sangue para realizar o teste rápido nas residências Crédito: Divulgação

O Espírito Santo chegou aos 60.009 casos e 1.929 mortes por Covid-19, doença causada pelo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (09). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 1.472 pessoas e resultou em 18 óbitos.

Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 9.545 registros da doença, seguido pela Serra (8.930), Vitória (8.806) e Cariacica (6.682).

Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.162 pessoas infectadas.