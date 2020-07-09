'Problema com celulares', diz prefeitura sobre pior isolamento do ES registrado em Marilândia

A cidade de Marilândia, no Noroeste do ES, contabiliza 200 casos confirmados do novo coronavírus e três óbitos em decorrência da doença Crédito: Divulgação

Os números foram registrados pelo Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que mapeia o índice de isolamento social nos municípios capixabas durante a pandemia do novo coronavírus . O objetivo é alertar as cidades que precisam ampliar as medidas para reduzir a circulação de pessoas nas ruas e, assim, conter o avanço da doença.

O secretário de Saúde de Marilândia, Beto Partelli, disse em entrevista para a TV Gazeta, que a queda nos números se deu por conta de problema com a rede de telefonia da cidade.

"O que ocorreu é que o município, na segunda-feira, teve um problema com aparelhos celulares. Eles não funcionaram durante grande parte do dia, e a gente sabe que essa taxa é baseada na geolocalização dos aparelhos. Marilândia, desde o início da pandemia, vem atingindo uma média acima de 50%. Num dia específico que houve essa dificuldade, deu essa taxa muito baixa. Marilândia continua cumprindo seu papel no combate ao coronavírus. Esses números não correspondem à realidade" Beto Partelli - Secretário de Saúde de Marilândia

OPERADORA DE TELEFONIA CONFIRMA PROBLEMA

A informação dada pelo secretário foi confirmada pela operadora Vivo. Em nota, a empresa disse que as intermitências identificadas no dia 05/07, desde às 23h nos serviços de voz e dados em Marilândia (ES), ocorreram em função de vandalismo nos equipamentos da operadora. A companhia mobilizou equipes técnicas para a avaliação dos danos e reparos dos equipamentos. A normalização dos serviços foi efetivada às 14h do dia 06/07/2020, reforçou.

A operadora destacou ainda que furtos, roubos e vandalismo de equipamentos e cabos impactam diretamente os serviços de telecomunicações, prejudicam a população e comprometem os serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e emergência médica, e pede também que a população ligue para a Polícia Militar (190) ou para o canal de denúncias da empresa (0800 14 44 44), quando identificada uma ação suspeita. Segundo a operadora, as denúncias podem ser realizadas 24 horas por dia, sete dias por semana e são tratadas com total sigilo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil disse que nenhum boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Marilândia e orienta que as vítimas (neste caso, a operadora de telefonia) registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.

INSTITUTO JONES E SESA

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), um dos desenvolvedores do Painel, foi procurado pela reportagem para comentar o assunto. Assim que responder, a matéria será atualizada.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que recebeu a reclamação e irá acionar a empresa responsável pelo indicador de isolamento para manifestação.

ISOLAMENTO SOCIAL EM MARILÂNDIA

Apesar de ter registrado a baixa taxa de 23,28%, o município de Marilândia contabiliza uma média de 53,92% de isolamento social, segundo dados do Painel Covid-19. Nos finais de semana esse número sobe, chegando a 56,64%. Vale lembrar que o recomendado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de 70%.

AVANÇO DA PANDEMIA

O avanço do novo coronavírus preocupa nos municípios do interior do Estado. Em Marilândia, segundo dados do boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (8), a cidade contabilizava 200 casos confirmados da Covid-19. Desses, 121 são considerados curados clinicamente, 75 estão em isolamento domiciliar, 1 hospitalizado, e três pessoas morreram vítimas da doença.

Com a classificação, o município precisa adotar medidas mais rígidas para aumentar o isolamento social e reduzir a taxa de contágio, conforme orienta a Sesa.