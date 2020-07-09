Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • 'Problema com celulares', diz prefeitura sobre pior isolamento do ES registrado em Marilândia
Vandalismo

'Problema com celulares', diz prefeitura sobre pior isolamento do ES registrado em Marilândia

Na segunda-feira (6), a cidade registrou uma taxa de 23,28% no índice de isolamento social. A média no município, segundo o Painel Covid-19, é de 53,92%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 10:14

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 10:14

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
A cidade de Marilândia, no Noroeste do ES, contabiliza 200 casos confirmados do novo coronavírus e três óbitos em decorrência da doença Crédito: Divulgação
A queda na taxa de isolamento social em Marilândia, na Região Noroeste do Estado, na última segunda-feira (6), pode ter sido provocada por falhas técnicas na rede de telefonia. É o que acredita a prefeitura da cidade e tem a confirmação da operadora Vivo. Segundo a empresa, houve vandalismo nos equipamentos da operadora, o que comprometeu o serviço da rede no município. O problema fez com que o índice chegasse a 23,28%, o pior número de uma cidade capixaba em toda a pandemia. 
Os números foram registrados pelo Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que mapeia o índice de isolamento social nos municípios capixabas durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo é alertar as cidades que precisam ampliar as medidas para reduzir a circulação de pessoas nas ruas e, assim, conter o avanço da doença.
O secretário de Saúde de Marilândia, Beto Partelli, disse em entrevista para a TV Gazeta, que a queda nos números se deu por conta de problema com a rede de telefonia da cidade.
"O que ocorreu é que o município, na segunda-feira, teve um problema com aparelhos celulares. Eles não funcionaram durante grande parte do dia, e a gente sabe que essa taxa é baseada na geolocalização dos aparelhos. Marilândia, desde o início da pandemia, vem atingindo uma média acima de 50%. Num dia específico que houve essa dificuldade, deu essa taxa muito baixa. Marilândia continua cumprindo seu papel no combate ao coronavírus. Esses números não correspondem à realidade"
Beto Partelli - Secretário de Saúde de Marilândia

OPERADORA DE TELEFONIA CONFIRMA PROBLEMA

A informação dada pelo secretário foi confirmada pela operadora Vivo. Em nota, a empresa disse que as intermitências identificadas no dia 05/07, desde às 23h nos serviços de voz e dados em Marilândia (ES), ocorreram em função de vandalismo nos equipamentos da operadora. A companhia mobilizou equipes técnicas para a avaliação dos danos e reparos dos equipamentos. A normalização dos serviços foi efetivada às 14h do dia 06/07/2020, reforçou.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

A operadora destacou ainda que furtos, roubos e vandalismo de equipamentos e cabos impactam diretamente os serviços de telecomunicações, prejudicam a população e comprometem os serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e emergência médica, e pede também que a população ligue para a Polícia Militar (190) ou para o canal de denúncias da empresa (0800 14 44 44), quando identificada uma ação suspeita. Segundo a operadora, as denúncias podem ser realizadas 24 horas por dia, sete dias por semana e são tratadas com total sigilo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil disse que nenhum boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Marilândia e orienta que as vítimas (neste caso, a operadora de telefonia) registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.

INSTITUTO JONES E SESA

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), um dos desenvolvedores do Painel, foi procurado pela reportagem para comentar o assunto. Assim que responder, a matéria será atualizada.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que recebeu a reclamação e irá acionar a empresa responsável pelo indicador de isolamento para manifestação.

ISOLAMENTO SOCIAL EM MARILÂNDIA

Apesar de ter registrado a baixa taxa de 23,28%, o município de Marilândia contabiliza uma média de 53,92% de isolamento social, segundo dados do Painel Covid-19. Nos finais de semana esse número sobe, chegando a 56,64%. Vale lembrar que o recomendado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de 70%.

Veja Também

Painel Covid-19 apresenta novos dados de coronavírus no ES

Colatina confirma mais cinco óbitos e chega a 48 mortos pela Covid-19

AVANÇO DA PANDEMIA

O avanço do novo coronavírus preocupa nos municípios do interior do Estado. Em Marilândia, segundo dados do boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (8), a cidade contabilizava 200 casos confirmados da Covid-19. Desses, 121 são considerados curados clinicamente, 75 estão em isolamento domiciliar, 1 hospitalizado, e três pessoas morreram vítimas da doença.
Por causa desse avanço, o município passou a ser classificado como de Risco Alto de transmissão do novo coronavírus, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco, do governo do Estado, divulgado no último sábado (4).
Com a classificação, o município precisa adotar medidas mais rígidas para aumentar o isolamento social e reduzir a taxa de contágio, conforme orienta a Sesa.
Com informações da TV Gazeta Noroeste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados