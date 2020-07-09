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Sistema de saúde

Governo abre 15 novos leitos no Dório Silva para tratamento da Covid-19

O governador Renato Casagrande destacou que o Dório Silva está sendo transformado em um hospital de prioridade para o  coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 12:49

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 12:49

Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra
Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES
Nesta quinta-feira (9), o governo do Estado do Espírito Santo  entregou 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra. Os leitos serão utilizados para o atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid-19
Atualmente, o Hospital Estadual Dr. Dório Silva apresenta  120 leitos clínicos, 54 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), além dos 15 novos de semi-intensivo.
Em visita ao local, o governador Renato Casagrande destacou que essa nova abertura de leitos contribui para estruturar o sistema de saúde. Estamos transformando o Dório Silva em um hospital de prioridade para o Covid-19, mas não é um hospital exclusivo, pois também atenderá outras enfermidades. Queremos diminuir o número de pacientes Covid para retornar, em breve, com as cirurgias eletivas. Decidimos fazer um investimento na saúde pública do Espírito Santo, que ficará de legado e tenho certeza que isso melhorará o serviço público após a pandemia, disse.

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OBRAS

As obras no hospital começaram em março deste ano. Com o processo de reorganização proposto pela Secretaria da Saúde (Sesa), o hospital tornou-se uma das referências no atendimento à doença no Estado e poderá chegar a 239 leitos no total. O investimento do governo estadual na unidade é de, aproximadamente, R$ 2,4 milhões.
Segundo o governador, investimentos estão sendo feitos para aprimorar o atendimento de casos do novo coronavírus. O Dório Silva está se tornando um grande hospital para o tratamento da Covid e, após, será um grande hospital para os capixabas. Até o momento tivemos sucesso e não faltou leitos de UTI para os capixabas. Leitos salvam vidas, mas não todas. O que salva todas as vidas é o distanciamento social, a higiene e as proteções adequadas. Continuamos investindo e precisamos que todos nós continuemos a dar nossa contribuição pessoal, reforçou Casagrande.
As informações são do portal do governo do Estado do Espírito Santo.

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