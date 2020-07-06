Hospitais de Linhares não têm mais leitos públicos de UTI disponíveis
Os hospitais de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, já não tem mais vagas públicas de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19. O Hospital Geral de Linhares (HGL) e o Hospital Rio Doce estão com a lotação máxima de seus leitos para o novo coronavírus.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados nesta segunda-feira (6), no HGL, todos os 20 leitos de terapia intensiva estão ocupados. Os oito leitos contratualizados no Hospital Rio Doce, unidade filantrópica, também estão completamente lotados. A situação já foi registrada nesse domingo (5).
O secretário de saúde de Linhares, Saulo Meirelles, disse em entrevista ao telejornal ES1, da TV Gazeta Norte, que os números preocupam, mas que até o final da semana a cidade deve ganhar 10 novos leitos de UTI no HGL, disponibilizados através de uma parceira da prefeitura com o governo do Estado. Procurada, a Sesa não se manifestou sobre a situação dos leitos em Linhares.