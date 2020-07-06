Hospitais de Linhares não têm mais leitos públicos de UTI disponíveis

O secretário de saúde de Linhares, Saulo Meirelles, disse em entrevista ao telejornal ES1, da TV Gazeta Norte, que os números preocupam, mas que até o final da semana a cidade deve ganhar 10 novos leitos de UTI no HGL, disponibilizados através de uma parceira da prefeitura com o governo do Estado. Procurada, a Sesa não se manifestou sobre a situação dos leitos em Linhares.