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Coronavírus no ES

Hospitais de Linhares não têm mais leitos públicos de UTI disponíveis

De acordo com dados da Sesa, os leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 do Hospital Rio Doce e do Hospital Geral de Linhares estão com 100% de ocupação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 17:02

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 17:02

Leitos Exclusivos HGL para pacientes com novo coronavírus
Leitos Exclusivos HGL para pacientes com novo coronavírus Crédito: Felipe Reis/Felipe Tozatto
Hospitais de Linhares não têm mais leitos públicos de UTI disponíveis
Os hospitais de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, já não tem mais vagas públicas de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19. O Hospital Geral de Linhares (HGL) e o Hospital Rio Doce estão com a lotação máxima de seus leitos para o  novo coronavírus.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados nesta segunda-feira (6), no HGL, todos os 20 leitos de terapia intensiva estão ocupados. Os oito leitos contratualizados no Hospital Rio Doce, unidade filantrópica, também estão completamente lotados. A situação já foi registrada nesse domingo (5).

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O secretário de saúde de Linhares, Saulo Meirelles, disse em entrevista ao telejornal ES1, da TV Gazeta Norte,  que os números preocupam, mas que até o final da semana a cidade deve ganhar 10 novos leitos de UTI no HGL, disponibilizados através de uma parceira da prefeitura com o governo do Estado. Procurada, a Sesa não se manifestou sobre a situação dos leitos em Linhares.

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