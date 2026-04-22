Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Outras vantagens são condições especiais como transferência grátis ou tanque cheio em algumas das lojas participantes; avaliação para facilitar a entrada; possibilidade de entrada parcelada; facilidade de crédito com taxas exclusivas e aprovação imediata. Outro diferencial é para o cliente que quiser trocar o carro por um de valor inferior, já que ele poderá receber a diferença em dinheiro.