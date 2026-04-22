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Oportunidade

Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Evento terá condições facilitadas para compra; lojistas afirmam que irão cobrir qualquer oferta da concorrência

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 17:46

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

22 abr 2026 às 17:46
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados Divulgação

Para quem está pensando em trocar de carro ainda neste mês, a oportunidade está à vista. Isso porque desta quinta-feira (23) até o domingo (26), o Pavilhão de Carapina, na Serra, irá receber o Feirão de Seminovos, com 19 lojistas e mais de 2.000 veículos revisados de procedência garantida.

O grande diferencial desta edição está nas promoções. De acordo com a organização do evento, os lojistas participantes afirmaram que estão preparados para cobrir qualquer oferta da concorrência, garantindo ao cliente as melhores condições para fechar negócio no próprio evento.

Além dos preços competitivos, o feirão aposta na facilidade de crédito. A equipe do Banco BV estará presente durante todo o evento, realizando aprovações de financiamento na hora, inclusive para clientes sem CNH.

Outras vantagens são condições especiais como transferência grátis ou tanque cheio em algumas das lojas participantes; avaliação para facilitar a entrada; possibilidade de entrada parcelada; facilidade de crédito com taxas exclusivas e aprovação imediata. Outro diferencial é para o cliente que quiser trocar o carro por um de valor inferior, já que ele poderá receber a diferença em dinheiro. 

E todos os clientes que visitarem o feirão participarão de um sorteio de bicicleta elétrica.

Feirão de Seminovos
Divulgação

Feirão de Seminovos

19 lojistas e mais de 2.000 veículos revisados de procedência garantida.

23 a 26 de abril (quinta a domingo).

Quinta a sábado: 8h às 20h.

Pavilhão de Carapina – Serra (ES).

Entrada gratuita.

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