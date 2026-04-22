Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Para quem está pensando em trocar de carro ainda neste mês, a oportunidade está à vista. Isso porque desta quinta-feira (23) até o domingo (26), o Pavilhão de Carapina, na Serra, irá receber o Feirão de Seminovos, com 19 lojistas e mais de 2.000 veículos revisados de procedência garantida.
O grande diferencial desta edição está nas promoções. De acordo com a organização do evento, os lojistas participantes afirmaram que estão preparados para cobrir qualquer oferta da concorrência, garantindo ao cliente as melhores condições para fechar negócio no próprio evento.
Além dos preços competitivos, o feirão aposta na facilidade de crédito. A equipe do Banco BV estará presente durante todo o evento, realizando aprovações de financiamento na hora, inclusive para clientes sem CNH.
Outras vantagens são condições especiais como transferência grátis ou tanque cheio em algumas das lojas participantes; avaliação para facilitar a entrada; possibilidade de entrada parcelada; facilidade de crédito com taxas exclusivas e aprovação imediata. Outro diferencial é para o cliente que quiser trocar o carro por um de valor inferior, já que ele poderá receber a diferença em dinheiro.
E todos os clientes que visitarem o feirão participarão de um sorteio de bicicleta elétrica.
Feirão de Seminovos
19 lojistas e mais de 2.000 veículos revisados de procedência garantida.
23 a 26 de abril (quinta a domingo).
Quinta a sábado: 8h às 20h.
Pavilhão de Carapina – Serra (ES).
Entrada gratuita.