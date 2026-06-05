Chevrolet Sonic RS tem proposta equilibrada e mostra que é mais do que o “SUV do Onix”

Com o motor 1.0 turbo flex de três cilindros e injeção direta – acoplado ao câmbio automático de seis marchas –, o Sonic entrega até 115 cv de potência e 18,9 kgfm de torque. Pode não parecer muito, mas a experiência de dirigir o carro na prática foi surpreendente.





O conjunto mecânico entrega um bom desempenho, principalmente em baixas rotações, além de respostas rápidas e estabilidade nas curvas e nas retomadas. No entanto, ao pisar no acelerador para sair da inércia, ele apresenta um certo atraso nas respostas, apesar da aceleração de 0 a 100 km/h ser de cerca de 10 segundos, de acordo com a Chevrolet.





Outro aspecto que me chamou a atenção foi a suspensão, que foi recalibrada e apresenta bastante estabilidade até em estradas mais acidentadas – como pudemos ver, na prática, no interior de Minas Gerais. A altura livre em relação ao solo de 20 cm também ajuda a superar lombadas, valetas e acessos íngremes.





O isolamento acústico do Sonic também é um destaque, com um motor mais silencioso e um bloqueio eficiente de barulhos externos, como os ruídos provocados pelo vento em altas velocidades, por exemplo.





Nessas situações, o aprimoramento da aerodinâmica também é notável, permitindo maior estabilidade, graças à inclinação do vidro traseiro, ao desenho do aerofólio e a soluções de fluxo de ar no para-choque, que otimizam o escoamento do ar em torno da carroceria e das rodas. Segundo a marca, o Sonic atinge um coeficiente aerodinâmico de 0,35, considerado melhor do que a média dos SUVs tradicionais.





O consumo de combustível, segundo o Inmetro, é de 12 km/l em trajetos urbanos e 14,8 km/l nos rodoviários, quando abastecido a gasolina. Com etanol, as médias caem para 8,4 km/l e 10,4 km/l, respectivamente.





E sim, o Sonic vem equipado com a polêmica correia dentada banhada a óleo, mas a Chevrolet agora utiliza materiais mais resistentes, segundo a marca, que estão presentes no novo SUV. Vale lembrar que o óleo indicado para este equipamento é o sintético 0W-20 com certificação Dexos-1, que conta com aditivos específicos.





A montadora, inclusive, destaca que entre os principais causadores de problemas com a correia banhada a óleo, estão a falta de manutenção adequada e o óleo fora das especificações. A garantia do componente do componente foi ampliada pela Chevrolet e passou a ser de até 15 anos ou 240 mil quilômetros.