Covid-19: taxa de ocupação de UTIs reduz e ES registra 80,63%

Hospitais do Espírito Santo possuem 80,63% de seus leitos de UTI ocupados Crédito: Reprodução/TV

80,63%. De acordo com a atualização desta quinta-feira (9) do Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus no Espírito Santo chegou a. De acordo com a atualização desta quinta-feira (9) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), os hospitais do Estado possuem 702 leitos de UTI e 566 estão ocupados.

As enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus regsitraram 66,36% de ocupação, de acordo com o painel. São 761 leitos disponibilizados e 566 estão em uso. Já o total de leitos, somando enfermarias e UTIs, é de 1463, sendo que 1071 estão sendo utilizados, um percentual de 73,21%, segundo a Sesa.

A Região Norte do Espírito Santo segue com o maior percentual de ocupação de UTIs para o tratamento de Covid-19 no Estado, com 78 leitos existentes e 67 em uso, um percentual de 85,90%. A Região Sul agora figura em segundo lugar no ranking de ocupação de UTIs, segundo a Sesa, com 82,14%. São 84 leitos disponibilizados e 69 estão ocupados.

A pressão pelo aumento no número de leitos de UTI no Sul do Estado é grande , já que, nas útimas 24h, segundo o painel, a região teve um aumento de 5,31 pontos percentuais no índice. Buscando frear o avanço do coronavírus na região, o governador Renato Casagrande entregou, no último dia 29, 50 novos leitos para o tratamento de pacientes com Covid-19 no Hospital do Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. São 40 novos leitos de enfermaria e 10 de UTI.

A Região Metropolitana, por sua vez, possui 496 leitos de UTI e 404 estão sendo utilizados, um percentual de 81,45%. Já a Região Central do Estado, segundo a Sesa, disponibiliza 44 leitos e 26 estão ocupados, o que significa um percentual de 59,09%.

HOSPITAIS LOTADOS

A atualização do Painel Covid-19 desta quinta-feira (9) apontou que o Espírito Santo possui seis hospitais com 100% de utilização de UTIs. Destes, quatro são na Região Metropolitana. As regiões Sul e Norte possuem, cada uma, um hospital com as UTIs lotadas.

Os hospitais Rio Doce (Norte), Evangélico de Vila Velha, Santa Rita de Cássia, São Francisco, Santa Casa de Misericórdia (Metropolitana) e Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí (Sul) não possuem mais vagas de UTI para pacientes com coronavírus.