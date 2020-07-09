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Combate ao coronavírus

Hospital de Linhares dobra número de leitos para tratar Covid-19

Agora o hospital conta com 45 leitos de enfermaria para tratar a doença. Segundo a prefeitura, o HGL ainda tem capacidade para outros 15, podendo chegar a 60 leitos 'de acordo com a evolução dos casos no município'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 16:12

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:12

Hospital Geral de Linhares - HGL
Hospital Geral de Linhares mais que dobrou a capacidade dos leitos Crédito: Prefeitura de Linhares
Com o objetivo de conter os impactos da pandemia do novo coronavírus, o Hospital Geral de Linhares (HGL) expandiu a capacidade de atendimento a pacientes que estejam com a doença. 25 novos leitos clínicos de enfermaria se juntam aos 20 já existentes no hospital. Entre os adquiridos recentemente, 5 servirão para isolamento de pacientes suspeitos de contaminação pela Covid-19. Os outros 20 serão comunitários, para pessoas que têm a confirmação da doença. Segundo informações da Prefeitura de Linhares, os leitos funcionarão em um andar exclusivo para os pacientes com o novo coronavírus.
A entrega dos equipamentos foi feita na tarde desta quarta-feira (8). Além dos 45 leitos adquiridos, a prefeitura informou que o HGL tem espaço para mais 15, podendo chegar a 60 leitos, que "serão disponibilizados de acordo com a evolução dos casos no município". O Hospital Geral de Linhares passou a integrar a rede pública hospitalar no combate ao coronavírus no Espírito Santo.
Na área destinada aos pacientes com a Covid-19, mais de 80 profissionais de saúde se revezam no atendimento de forma exclusiva.
O hospital conta também com uma Unidade de Referência para sintomas gripais que possui entrada independente, anexa ao Pronto Socorro do Hospital.
O reforço no atendimento para a Covid-19, agora com uma ala exclusiva no hospital, provocou a transferência de uma ala pediátrica para a UPA 24 horas.
Até a tarde de quarta-feira (8), data da entrega dos leitos e momento em que houve a última atualização do Painel Covid-19, o município de Linhares era o primeiro fora da Grande Vitória em número de casos. São 2.833 confirmações e 43 óbitos provocados pelo novo coronavírus.

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