Hospital de Linhares dobra número de leitos para tratar Covid-19

Hospital Geral de Linhares mais que dobrou a capacidade dos leitos Crédito: Prefeitura de Linhares

Com o objetivo de conter os impactos da pandemia do novo coronavírus , o Hospital Geral de Linhares (HGL) expandiu a capacidade de atendimento a pacientes que estejam com a doença. 25 novos leitos clínicos de enfermaria se juntam aos 20 já existentes no hospital. Entre os adquiridos recentemente, 5 servirão para isolamento de pacientes suspeitos de contaminação pela Covid-19. Os outros 20 serão comunitários, para pessoas que têm a confirmação da doença. Segundo informações da Prefeitura de Linhares , os leitos funcionarão em um andar exclusivo para os pacientes com o novo coronavírus.

A entrega dos equipamentos foi feita na tarde desta quarta-feira (8). Além dos 45 leitos adquiridos, a prefeitura informou que o HGL tem espaço para mais 15, podendo chegar a 60 leitos, que "serão disponibilizados de acordo com a evolução dos casos no município". O Hospital Geral de Linhares passou a integrar a rede pública hospitalar no combate ao coronavírus no Espírito Santo.

Na área destinada aos pacientes com a Covid-19, mais de 80 profissionais de saúde se revezam no atendimento de forma exclusiva.

O hospital conta também com uma Unidade de Referência para sintomas gripais que possui entrada independente, anexa ao Pronto Socorro do Hospital.

O reforço no atendimento para a Covid-19, agora com uma ala exclusiva no hospital, provocou a transferência de uma ala pediátrica para a UPA 24 horas.