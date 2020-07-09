Idosos integram o grupo de risco e mais de 250 residentes dos asilos já foram contaminados pelo novo coronavírus Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES: 467 pessoas foram infectadas em asilos, diz MPES

O Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ) revelou que 467 pessoas que trabalham ou vivem em instituições de longa permanência no Estado já foram infectadas pelo novo coronavírus . São 215 funcionários e 252 idosos  um aumento de 22% se comparado com o levantamento anterior.

Divulgados semanalmente, os boletins acompanham o avanço da doença em asilos de 36 municípios capixabas. O mais recente considerou os casos confirmados até a última sexta-feira (3); enquanto o anterior, os registrados até o dia 26 de junho. Naquela data, a quantidade de infectados ainda era de 383.

43 mortes foram registradas em idosos residentes em instituições de longa permanência no Estado, desde o início da pandemia

Atualmente, Vila Velha é a cidade com mais pessoas contaminadas nesses locais: são 133, das quais 63 são idosos e 70, trabalhadores. Depois, aparecem Vitória com 89 casos (54 em idosos) e Serra com outros 63 infectados (33 idosos). Essas três cidades são as únicas do Estado com mais de 50 diagnósticos entre essa população.

No entanto, quando considerado o avanço da doença nessas instituições, destacam-se os municípios de Colatina Guarapari , onde o número de casos mais que dobrou em apenas uma semana. Em Colatina, a quantidade de infectados subiu de 12 para 33 e em Guarapari, passou de 14 para 29.

DE MAIO A JULHO: AUMENTO DE 530% NOS ASILOS

Constatação preocupante. É dessa forma que o MPES resumiu o avanço da Covid-19 nas instituições de longa permanência do Espírito Santo . Entre 22 de maio e 3 de julho, o número de casos entre idosos nesses locais saltou de 40 para 252. Ou seja, um aumento de 530%.

Esse índice é bastante superior ao crescimento do número de casos totais do Estado que, durante o mesmo período, cresceu 382%. A fim de enfatizar a gravidade dessa situação, o órgão lembrou que as pessoas com 60 anos ou mais são as mais suscetíveis às formas graves da doença, com potencialidade de evoluir a óbito.

MPES COBRA AÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Para evitar a disseminação da doença entre os idosos e funcionários dos asilos capixabas, o MPES garantiu que tem feito esforços para que as instituições sejam abastecidas com equipamentos de proteção individual (EPIs) e que os trabalhadores passem por capacitações para enfrentar a pandemia.

Concomitantemente, o órgão também afirmou que requisita a adoção de providências por parte dos municípios para evitar, inclusive, que novos idosos sejam integrados nas instituições de longa permanência, uma vez que um novo acolhimento pode representar risco para os residentes.

O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS

Procurada, a Secretaria de Saúde de Colatina afirmou que enfrenta problemas com o abastecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) desde maio, mas que tem conseguido manter as duas instituições municipais com o material. Na tentativa de conter o avanço da doença, a pasta informou que voltou a realizar a capacitação dos profissionais.

Já a Secretaria de Saúde de Vila Velha disse que nenhuma das 24 instituições é pública e que o fornecimento de EPIs compete ao empregador. No entanto, garantiu que equipes da vigilância epidemiológica e sanitária monitoram e fiscalizam diariamente esses locais, notificando as ocorrências e oferecendo suporte de orientação técnica.

Por sua vez, a Prefeitura de Guarapari informou que foi instaurada uma investigação sobre o surto e realizadas ações de epidemiologia dentro do asilo, bem como afirmou que a disponibilidade de equipamentos de proteção é adequada e que realiza o monitoramento dos casos sintomáticos respiratórios.

Também questionada por A Gazeta, a Secretaria de Saúde de Vitória revelou que o número de casos confirmados nos asilos do município é ainda maior: são 61 idosos e 47 trabalhadores. Entre os residentes, 48 estão curados, três seguem internados e dez morreram.

A pasta também garantiu que realiza diariamente o monitoramento epidemiológico sobre a saúde dos idosos nas nove instituições de longa permanência do município e que um plano de ações específicas de combate à pandemia vem sendo executado desde o mês de março.