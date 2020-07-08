Covid-19: idoso de Piúma deixa hospital após 39 dias de internação

Idoso de Piúma deixa hospital após mais de um mês de internação Crédito: Divulgação

Um senhor de 63 anos deixou a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (08) após receber alta médica. Foram 39 dias entre os leitos de UTI e enfermaria para se curar da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus . Durante o tratamento, Marcos José Nascimento da Cruz, chegou a ter alguns movimentos comprometidos.

Curado, o idoso fez questão de dar alguns passos até o carro da família. Só na UTI, ele ficou 20 dias recebendo cuidados intensivos para a recuperação. Ao deixar a UTI, ficou debilitado e precisou de fazer fisioterapia.

"Foram quase duas semanas de reabilitação. Ele não conseguia nem se alimentar sozinho, a força dele diminuiu muito. Ele mesmo não acreditava na recuperação, mas fizemos todo um trabalho psicológico também e hoje (08) fiquei emocionada ao vê-lo andando na hora de ir embora para casa. É uma sensação gratificante e de dever cumprido", disse a fisioterapeuta supervisora da seção Covid do hospital, Samanta Machado.

Ao deixar a Santa Casa, Marcos José, que mora em Piúma , no Litoral Sul do Estado, agradeceu o empenho dos profissionais. "Agradeço pelo carinho com que fui tratado aqui. E agradeço também por este momento, porque sei que muitos não tiveram essa oportunidade", contou emocionado.

Marcos José Nascimento da Cruz, chegou a perder alguns movimentos Crédito: Divulgação

O filho do idoso, Maurício Germano do Nascimento, disse que chegou a pensar que perderia o pai para a doença. "Nós chegamos a achar que não ia ter jeito mais para meu pai, mas, graças a Deus e a competência de todos aqui, estou levando meu pai embora para casa. Louvo a Deus por cada um de vocês", disse.