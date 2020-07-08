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ES registra quase duas mil pessoas curadas de Covid-19 em 24 horas

Foram 1.980 pessoas recuperadas do novo coronavírus em todo o Estado, de acordo com a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 09:37

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 09:37

Imagem do coronavírus no ambiente
Imagem do coronavírus no ambiente Crédito: Freepik
Espírito Santo registrou quase duas mil pessoas curadas do novo coronavírus em apenas 24 horas. Foram 1.980 pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o Estado, de acordo com a última atualização do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (7).
Ao todo, já são 37.098 pacientes recuperados da doença em território capixaba, o que equivale a 65,4% do total de casos registrados até o momento (56.703).

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RECORDE DE CASOS CONFIRMADOS EM 24H

Ao mesmo tempo, a secretaria registrou o recorde de casos confirmados com a doença em um único dia. Foram 2.156 casos nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização do Painel Covid-19. O Espírito Santo também registrou mais 43 mortes pela doença, totalizando 1.879 óbitos.

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