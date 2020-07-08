ES registra quase duas mil pessoas curadas de Covid-19 em 24 horas

O Espírito Santo registrou quase duas mil pessoas curadas do novo coronavírus em apenas 24 horas. Foram 1.980 pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o Estado, de acordo com a última atualização do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (7).
Ao todo, já são 37.098 pacientes recuperados da doença em território capixaba, o que equivale a 65,4% do total de casos registrados até o momento (56.703).
RECORDE DE CASOS CONFIRMADOS EM 24H
Ao mesmo tempo, a secretaria registrou o recorde de casos confirmados com a doença em um único dia. Foram 2.156 casos nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização do Painel Covid-19. O Espírito Santo também registrou mais 43 mortes pela doença, totalizando 1.879 óbitos.