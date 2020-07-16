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Pandemia

Covid-19: taxa de ocupação de leitos de UTI se mantém estável no ES

Pelo segundo dia seguindo, a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 se manteve em 78%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 16:28

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 16:28

Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra
Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES
Pelo segundo dia seguindo, a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19 se manteve na casa dos 78%. Nesta  quinta-feira (16), o número foi de 78,27%, segundo a atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). Na quarta-feira, o índice foi de 78,13%, sendo o menor registrado no período de 45 dias.  
Segundo dados do Painel Covid-19,  o Estado possui 704 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) para pacientes infectados pelo novo coronavírus, sendo que 551 deles estão ocupados. No painel, constam 767 leitos de enfermaria, sendo que 526 estão sendo utilizados. 
TAXA POR REGIÕES
Entre as regiões,  a Região Central teve uma queda na taxa de ocupação de leitos de UTIs, saindo de 82,92% na quarta-feira (15) para 72,73% nesta quinta-feira (16).  Também estão abaixo de 80% as regiões Norte (75,64%),  Sul (56,25%) . Já a  Região Metropolitana, que concentra a maior parte da população, tem uma taxa de ocupação de 83,54%.
A taxa de ocupação de leitos é um dos principais indicadores usados como base para a confecção do Mapa de Risco do Espírito Santo, no qual são classificados em risco extremo, alto, moderado e baixo cada município. 
O limite para a decretação de medidas mais severas, como as de risco extremo, que incluem o lockdown, estabelecido pelo Governo do Estado é de uma ocupação de leitos de UTI que supere os 91%.

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