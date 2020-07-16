Covid-19: taxa de ocupação de leitos de UTI se mantém estável no ES

Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

Segundo dados do Painel Covid-19, o Estado possui 704 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) para pacientes infectados pelo novo coronavírus, sendo que 551 deles estão ocupados. No painel, constam 767 leitos de enfermaria, sendo que 526 estão sendo utilizados.

TAXA POR REGIÕES

Entre as regiões, a Região Central teve uma queda na taxa de ocupação de leitos de UTIs, saindo de 82,92% na quarta-feira (15) para 72,73% nesta quinta-feira (16). Também estão abaixo de 80% as regiões Norte (75,64%), Sul (56,25%) . Já a Região Metropolitana, que concentra a maior parte da população, tem uma taxa de ocupação de 83,54%.

A taxa de ocupação de leitos é um dos principais indicadores usados como base para a confecção do Mapa de Risco do Espírito Santo, no qual são classificados em risco extremo, alto, moderado e baixo cada município.