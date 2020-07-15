Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. Região Central tem a pior taxa de ocupação de leitos de UTIs no ES

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes nos hospitais da Região Central é a maior do Estado. Segundo a atualização desta quarta-feira (15) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), ela alcançou os 84,09%. Supera até o percentual da Região Metropolitana, que registrou a marca de 82,92%.

A Região Central, apresentou um aumento significativo na taxa de ocupação, passando de 75% nesta terça-feira (14) para uma ocupação de 84,09% nesta quarta, com 44 leitos disponibilizados e 37 em uso, de acordo com a Sesa.

É ainda bem maior do que a taxa geral do Espírito Santo, que nesta quarta-feira (15) está em 78,13%.

O Estado possui 695 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus e 543 estão em uso. As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19, por sua vez, apresentaram um índice maior de ocupação, saindo dos 64,68% registrados nesta terça-feira (14) para uma ocupação de 71,56% nesta quarta-feira (15). No painel, constam 756 leitos de enfermaria, sendo que 541 destes estão ocupados.

Já no total geral, somando enfermarias e UTIs, são 1.451 leitos e 1.084 estão em uso, o que representa um percentual de 74,71% de utilização.

O limite para a decretação de medidas mais severas, como as de risco extremo, que incluem o lockdown, estabelecido pelo Governo do Estado é de uma ocupação de leitos de UTI que supere os 91%.

TAXA NAS REGIÕES

A Região Metropolitana também apresentou uma pequena queda na taxa de ocupação de leitos de UTIs no Estado, com 82,92% nesta quarta-feira (15). No dia anterior, terça-feira (15), o percentual era de 87,86%. De acordo com a Sesa, são 486 leitos existentes e 403 estão sendo utilizados.

A Região Central, apresentou um aumento significativo na taxa de ocupação, passando de 75% nesta terça-feira (14) para uma ocupação de 84,09% nesta quarta-feira (15), com 44 leitos disponibilizados e 37 em uso, de acordo com a Sesa.

Já Região Norte, segundo a Sesa, possui 78 leitos de UTI e 53 estão ocupados, ou seja, um percentual de 67,95% de utilização.

A Região Sul voltou a registrar o menor índice do Estado em ocupação de leitos de UTI. Nesta quarta-feira (15) apresenta percentual de 57,47% de utilização, segundo a Sesa. São 87 leitos oferecidos e 50 estão em uso.

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