Região Central tem a pior taxa de ocupação de leitos de UTIs no ES
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes nos hospitais da Região Central é a maior do Estado. Segundo a atualização desta quarta-feira (15) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), ela alcançou os 84,09%. Supera até o percentual da Região Metropolitana, que registrou a marca de 82,92%.
A Região Central, apresentou um aumento significativo na taxa de ocupação, passando de 75% nesta terça-feira (14) para uma ocupação de 84,09% nesta quarta, com 44 leitos disponibilizados e 37 em uso, de acordo com a Sesa.
É ainda bem maior do que a taxa geral do Espírito Santo, que nesta quarta-feira (15) está em 78,13%.
O Estado possui 695 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus e 543 estão em uso. As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19, por sua vez, apresentaram um índice maior de ocupação, saindo dos 64,68% registrados nesta terça-feira (14) para uma ocupação de 71,56% nesta quarta-feira (15). No painel, constam 756 leitos de enfermaria, sendo que 541 destes estão ocupados.
Já no total geral, somando enfermarias e UTIs, são 1.451 leitos e 1.084 estão em uso, o que representa um percentual de 74,71% de utilização.
O limite para a decretação de medidas mais severas, como as de risco extremo, que incluem o lockdown, estabelecido pelo Governo do Estado é de uma ocupação de leitos de UTI que supere os 91%.
TAXA NAS REGIÕES
A Região Metropolitana também apresentou uma pequena queda na taxa de ocupação de leitos de UTIs no Estado, com 82,92% nesta quarta-feira (15). No dia anterior, terça-feira (15), o percentual era de 87,86%. De acordo com a Sesa, são 486 leitos existentes e 403 estão sendo utilizados.
A Região Central, apresentou um aumento significativo na taxa de ocupação, passando de 75% nesta terça-feira (14) para uma ocupação de 84,09% nesta quarta-feira (15), com 44 leitos disponibilizados e 37 em uso, de acordo com a Sesa.
Já Região Norte, segundo a Sesa, possui 78 leitos de UTI e 53 estão ocupados, ou seja, um percentual de 67,95% de utilização.
A Região Sul voltou a registrar o menor índice do Estado em ocupação de leitos de UTI. Nesta quarta-feira (15) apresenta percentual de 57,47% de utilização, segundo a Sesa. São 87 leitos oferecidos e 50 estão em uso.
HOSPITAIS EM USO
De acordo com o Painel Covid-19, quatro hospitais do Espírito Santo não possuem mais vagas nas UTIs para o tratamento de pacientes com coronavírus. Todos estão na Região Metropolitana. São eles: Evangélico de Vila Velha, Madre Regina Protman, Santa Casa de Misericórdia e Vila Velha Hospital, que registraram 100% de ocupação de leitos, segundo a Sesa.