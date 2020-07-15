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Região Central tem a pior taxa de ocupação de leitos de UTIs no ES

A taxa é de 84,09% de leitos ocupados nas UTIs que atendem pacientes com a Covid-19, superior aos percentuais da Região Metropolitana e do  Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 17:42

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:42

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Região Central tem a pior taxa de ocupação de leitos de UTIs no ES
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes nos hospitais da Região Central é a maior do Estado. Segundo a atualização desta quarta-feira (15) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), ela alcançou os 84,09%. Supera até o percentual da Região Metropolitana, que registrou a marca de 82,92%.
A Região Central, apresentou um aumento significativo na taxa de ocupação, passando de 75% nesta terça-feira (14) para uma ocupação de 84,09% nesta quarta, com 44 leitos disponibilizados e 37 em uso, de acordo com a Sesa.
É ainda bem maior do que a taxa geral do Espírito Santo, que nesta quarta-feira (15) está em 78,13%. 
O Estado possui 695 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus e 543 estão em uso. As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19, por sua vez, apresentaram um índice maior de ocupação, saindo dos 64,68% registrados nesta terça-feira (14) para uma ocupação de 71,56% nesta quarta-feira (15). No painel, constam 756 leitos de enfermaria, sendo que 541 destes estão ocupados.
Já no total geral, somando enfermarias e UTIs, são 1.451 leitos e 1.084 estão em uso, o que representa um percentual de 74,71% de utilização.
O limite para a decretação de medidas mais severas, como as de risco extremo, que incluem o lockdown, estabelecido pelo Governo do Estado é de uma ocupação de leitos de UTI que supere os 91%.

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TAXA NAS REGIÕES

A Região Metropolitana também apresentou uma pequena queda na taxa de ocupação de leitos de UTIs no Estado, com 82,92% nesta quarta-feira (15). No dia anterior, terça-feira (15), o percentual era de 87,86%. De acordo com a Sesa, são 486 leitos existentes e 403 estão sendo utilizados.
A Região Central, apresentou um aumento significativo na taxa de ocupação, passando de 75% nesta terça-feira (14) para uma ocupação de 84,09% nesta quarta-feira (15), com 44 leitos disponibilizados e 37 em uso, de acordo com a Sesa.
Já Região Norte, segundo a Sesa, possui 78 leitos de UTI e 53 estão ocupados, ou seja, um percentual de 67,95% de utilização.
A Região Sul voltou a registrar o menor índice do Estado em ocupação de leitos de UTI. Nesta quarta-feira (15) apresenta percentual de 57,47% de utilização, segundo a Sesa. São 87 leitos oferecidos e 50 estão em uso.

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HOSPITAIS EM USO

De acordo com o Painel Covid-19, quatro hospitais do Espírito Santo não possuem mais vagas nas UTIs para o tratamento de pacientes com coronavírus. Todos estão na Região Metropolitana. São eles: Evangélico de Vila Velha, Madre Regina Protman, Santa Casa de Misericórdia e Vila Velha Hospital, que registraram 100% de ocupação de leitos, segundo a Sesa.

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