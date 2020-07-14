Coronavírus em Vila Velha: raio-x da cidade com mais casos no ES

Vila Velha é a cidade com mais casos de coronavírus no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

À frente no ranking da contaminação está região nobre da cidade, que responde por quase 30% dos casos, distribuídos entre: Praia da Costa (1.133), seguido por Itapuã (772), Itaparica (613) e Coqueiral de Itaparica (388). Três deles também ocupam as primeiras posições no número de mortes pela doença: Praia da Costa (27), Coqueiral de Itaparica (14) e Itapuã (13).

Os óbitos na cidade foram mais expressivos nas seguintes faixas etárias: 60 a 69 anos (80), 70 a 79 anos (77), e 80 a 89 anos (67). Já as contaminações pela doença atingiram com maior voracidade as pessoas nos seguintes intervalos de idade: 30 a 39 anos (2.647), 40 a 49 anos (1.662), 20 a 29 anos (1.486), e 50 a 59 anos (1.011).

Confira os casos por raça:

Amarela - 511 casos (31 mortes)

- 511 casos (31 mortes) Branca - 2.822 casos (92 mortes)

- 2.822 casos (92 mortes) Raça ignorada - 2.999 casos (66 mortes)

- 2.999 casos (66 mortes) Indígena - 8 casos (1 morte)

- 8 casos (1 morte) Parda - 3.295 casos (126 mortes)

- 3.295 casos (126 mortes) Preta - 588 casos (21 mortes)

Vista aérea de Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Na cidade, as chamadas comorbidades ou doenças pré-existentes nos que foram contaminados pelo novo coronavírus , mais frequentes foram: cardiológicas (1.835), diabetes (802), problemas pulmonares (351), obesidade (285), tabagismo (174) e problemas nos rins (68).

AGLOMERADOS URBANOS

De acordo com o secretário de saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis, o alto número de contaminações pela doença na cidade é um reflexo do começo da pandemia. Nestas regiões residem as pessoas com maior poder aquisitivo. "Moradores que chegaram do exterior trazendo o vírus, explica.

A partir destes bairros a doença começou a se espalhar pela cidade. Outro ponto, relata o secretário, é o isolamento social que nunca conseguiu atingir o índice mínimo adequado de 55% da população em casa. Isto apesar de todas as medidas adotadas pela prefeitura, com fiscalização de bares e até prisão de donos de estabelecimentos, relata.

A preocupação agora é com a disseminação da doença para a Região 5, a Grande Terra Vermelha. Nos preocupa muito por ser uma população de perfil econômico menor, muito aglomerada em suas casas, sem tomar cuidados devidos apesar de todas informações passadas. Nossa preocupação é evitar que aconteça uma explosão de casos, assinala Jarbas.

Uma das medidas que já adotaram, segundo Jarbas, foi a implantação de consultórios de rua destinados a tratamentos de síndromes gripais na Região 5. As estruturas já estão sendo montadas nas Unidades de Saúde de Barramares, Ulisses Guimarães, Barra do Jucu, Terra Vermelha e Vila Nova.

O secretário informou ainda que Vila Velha foi a primeira cidade do Estado a estabelecer um planejamento, por meio do Plano de Contingência Covid-19, para determinar fluxos rede municipal, estadual e privada, em fins de janeiro 2020.