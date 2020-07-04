Professor de Vila Velha é notificado para fazer exame de Covid. No Pará

Claudemar dos Santos acha que tem um homônimo dele no Pará Crédito: Arquivo pessoal

Um professor de Educação Física de Vila Velha recebeu por e-mail a confirmação do agendamento para fazer teste de Covid-19 . Por não ter solicitado o exame, o professor estranhou, foi conferir o local do procedimento e acabou se surpreendendo: era para o dia 30 de junho, às 8h54, em Parauapebas, no interior do Pará

A 2.710 QUILÔMETROS DE DISTÂNCIA

“Claudemar dos Santos, seu agendamento foi cadastrado com sucesso!”, diz a mensagem. “Deve ter um homônimo meu no interior do Pará, porque não é a primeira vez que recebo comunicados de lá”, conclui Claudemar, morador da Grande Terra Vermelha , região localizada a 2.710 quilômetros de distância de Parauapebas

MURO DAS LAMENTAÇÕES

O DER-ES lançou um termo de cooperação para a construção de um muro para a Prodest, na Praia do Suá. O valor: R$ 200 mil.

MURO DAS LAMENTAÇÕES 2

Teve gente que lamentou o valor, mas, segundo o DER, são duas obras: um grande muro de contenção e outro de proteção de escadaria.

A ESQUERDA MANDA

Em tempos de pandemia, a esquerda, na prática, está no poder no Espírito Santo. É que o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, é militante do PCdoB, e seu sub, Luiz Carlos Reblin, é filiado ao PT, como consta nos registros do TSE.

a.RS x d.RS

Dos 594 homicídios no ES no primeiro semestre, 379 ocorreram de janeiro até 6 de abril, ainda na gestão de Roberto Sá na Sesp. Na conta do seu sucessor, coronel Alexandre Ramalho, que começou oficialmente no cargo no dia 7 de abril, foram 215 assassinatos.

O CALOR CONTINUA

Leitor da coluna e frequentador assíduo revela: as saunas gays da Grande Vitória seguem funcionando apesar da pandemia, reunindo até 20 pessoas.

E AINDA TEM O FARAÓ

Enchentes, pandemia, chikungunya, zika, dengue, gafanhotos, ciclone... É muita praga para um país só.

FAMOSA, MAS ANÔNIMA

Entre as 20 freiras idosas que moram numa casa da Congregação das Irmãs de Jesus Cristo na Eucaristia, na Prainha, em Vila Velha, existe uma muito especial.

PROFESSORA DO REI

É a irmã Fausta de Jesus, de 98 anos de idade, que foi professora de Roberto Carlos em Cachoeiro. A quem a visita ela exibe, com orgulho, uma foto ao lado do Rei.

PENSANDO BEM...

Tem pré-candidato a prefeito, alguns com mandato parlamentar, pensando melhor: vale a pena assumir esse cargo, na atual conjuntura, com a crise extrema que se avizinha?

NU E PROTEGIDO

A capixaba Gabi Egito, que mora nos EUA, publica foto de uma placa de uma cafeteria na Califórnia: “Só entra no estabelecimento sem máscara se tirar também a roupa. É tudo ou nada”.

SAÚDE!

Causou furor nas redes sociais o vídeo da sessão da Assembleia em que o deputado Rafael Favatto toma um líquido amarelo naquelas canecas grandes de cerveja.

A SAIDEIRA

O parlamentar, que jura que não toma bebidas alcoólicas, depois divulgou uma foto em que aparece junto a uma caixa de chá e a caneca com a bebida (gelada) amarela. Ah, bom!

BOLSONARO CURTIU

O prefeito Luciano Rezende liberou o uso da cloroquina em Vitória?

EFEITO DA CRISE?

Em uma mesma quadra da Rua Chapot Presvot, ponto nobre da Praia do Canto, em Vitória, dois pontos comerciais foram desocupados e estão disponíveis para aluguel. Na Aleixo Neto, tem comerciante passando o seu ponto para frente.

FILA DIFERENTE

Ainda na Praia do Canto, filas têm se formado num posto de combustíveis. Mas não é para abastecer, e sim para teste rápido do novo coronavírus. O preço dá para quase encher um tanque de um carro comum: R$ 169.

COITADO DO SANTANDER

O presidente do Santander no Brasil sugeriu que os funcionários da instituição em home office poderiam abdicar de benefícios ou parte do salário. Se fizerem isso, vão ajudar o banco espanhol que, no ano passado, teve lucro líquido de apenas R$ 14,2 bilhões no Brasil.

LIMPEZA NA CÂMARA

Depois que o vereador Heliosandro Mattos contraiu Covid, o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini, vai mandar dedetizar a Casa.

ALÔ, ELEITOR!