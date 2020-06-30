Covid-19: a cada três pacientes que morrem no ES, um não tem comorbidade

A cada três pacientes que morrem de Covid-19 no ES, 1 não tem comorbidade
Metade do ano já passou e com ele, desde o início da pandemia, 1.647 pessoas perderam a vida por causa do novo coronavírus no Espírito Santo. De todas essas vítimas, 506 não apresentavam qualquer comorbidade o que significa que a cada três mortos, um estava com a saúde em dia.
O levantamento feito por A Gazeta com base nos dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também mostra que desses indivíduos saudáveis, 346 tinham menos de 60 anos de idade. Ou seja, nem sequer integravam o grupo de risco para a Covid-19. A quantidade representa 21% do total de mortos registrados até esta terça-feira (30) no Estado.
30,7%
das pessoas que morreram por causa do novo coronavírus no Estado não tinham qualquer problema de saúde
Mais de 70% dessas mortes aconteceram na Grande Vitória região que também concentra a maioria (63%) dos casos do novo coronavírus em território capixaba. A cidade da Serra é a primeira da lista, com 103 vítimas sem problemas de saúde. Depois aparecem Cariacica (96), Vila Velha (95), Vitória (41) e Viana (17).
DIABETES E PROBLEMAS NO CORAÇÃO
Já entre aqueles que apresentavam algum tipo de comorbidade, as pessoas com diabetes ou com algum tipo de alteração no funcionamento do coração foram as maiores vítimas do novo coronavírus. Os dois problemas se fizeram presentes em 917 e 549, respectivamente, dos óbitos registrados no Estado.
O painel alimentado pela Sesa também traz que 162 indivíduos tinham algum problema no pulmão e que 141 eram obesos. Além de 106 com alguma deficiência nos rins e 98 fumantes. Vale lembrar que essas características podem aparecer combinadas em uma mesma pessoa.
86% ERAM IDOSOS
Como já é sabido, no que diz respeito à faixa etária das vítimas, os idosos são maioria. Das 1.647 mortes no Espírito Santo, 1.432 são de pessoas com 60 anos ou mais número que equivale a 86% do total. Entre os mais jovens, 215 tinham entre 50 e 59 anos; e 130 entre 40 e 49 anos.