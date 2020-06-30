Covid-19: a cada três pacientes que morrem no ES, um não tem comorbidade

Alguns capixabas vão à praia ou ao calçadão para fazer exercícios para se manter saudável, mas atitude pode levar ao contágio pelo novo coronavírus Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. A cada três pacientes que morrem de Covid-19 no ES, 1 não tem comorbidade

A Gazeta com base nos dados do Painel Covid-19, da O levantamento feito porcom base nos dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , também mostra que desses indivíduos saudáveis, 346 tinham menos de 60 anos de idade. Ou seja, nem sequer integravam o grupo de risco para a Covid-19. A quantidade representa 21% do total de mortos registrados até esta terça-feira (30) no Estado.

30,7% das pessoas que morreram por causa do novo coronavírus no Estado não tinham qualquer problema de saúde

DIABETES E PROBLEMAS NO CORAÇÃO

Já entre aqueles que apresentavam algum tipo de comorbidade, as pessoas com diabetes ou com algum tipo de alteração no funcionamento do coração foram as maiores vítimas do novo coronavírus. Os dois problemas se fizeram presentes em 917 e 549, respectivamente, dos óbitos registrados no Estado.

O painel alimentado pela Sesa também traz que 162 indivíduos tinham algum problema no pulmão e que 141 eram obesos. Além de 106 com alguma deficiência nos rins e 98 fumantes. Vale lembrar que essas características podem aparecer combinadas em uma mesma pessoa.

86% ERAM IDOSOS