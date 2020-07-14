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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.082 mortes e passa de 65 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados 1.332 novos casos e 42 óbitos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 17:15

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:15

Data:13/05/2020 - ES - Vitória - Equipe da Unidade de Saúde, fazendo o inquérito sorológico no Bairro Jardim Camburi, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Nova etapa do inquérito sorológico será realizada em 13 municípios Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo chegou a 65.213 casos e 2.082 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta terça-feira (14). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 1.332 pessoas e resultou em 42 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 10.223 registros da doença, seguida por Serra (9.371), Vitória (9.202) e Cariacica (7.291). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.221 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 43.746 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,19% e, até agora, 138.287 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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