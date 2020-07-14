A crianças estava internada na UTI Pediátrica do Hospital e Maternidade São José, em Colatina Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Criança de cinco anos morre vítima da Covid-19 no ES

Uma criança de 5 anos, moradora de Linhares , no Norte do Espírito Santo, morreu vítima do novo coronavírus , nesta terça-feira (14). Ela estava internada na Unidade de terapia intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital São José, em Colatina.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, informou que a criança tinha comorbidades, mas não informou quais. O órgão afirmou ainda que a vítima morava no bairro Santa Cruz.

Ainda de acordo com a Secretaria, essa é a primeira criança que morre por coronavírus no município.

De acordo com o Painel Covid-19, mantido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em todo Espírito Santo, seis crianças, entre 0 e 9 anos, já morreram vítimas do novo coronavírus no Espírito Santo.

LINHARES CONFIRMA OUTRAS 3 MORTES POR COVID-19

Além da criança de cinco anos, nesta terça-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares confirmou outras três mortes por Covid-19. São dois idosos de 68 e 89 anos e uma mulher de 46 anos.

O paciente de 89 anos não tinha comorbidades, era morador do bairro Interlagos e estava internado na UTI Covid-19 do Hospital Geral de Linhares (HGL).

O segundo paciente, um idoso de 68 anos, evoluiu a óbito na UTI Covid-19 do Hospital Rio Doce. Ele era morador do bairro Conceição e possuía comorbidades.

O terceiro óbito é de uma mulher de 46 anos que morava no bairro Jardim Laguna. Ela estava internada na UTI Covid-19 do Hospital Unimed e possuía comorbidades.