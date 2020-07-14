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Coronavírus no ES

Criança de cinco anos morre vítima da Covid-19 no ES

A vítima era moradora de Linhares e estava internada na UTI Pediátrica do Hospital e Maternidade São José, em Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 15:25

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 15:25

O bebê estava internado no Hospital e Maternidade São José
A crianças estava internada na UTI Pediátrica do Hospital e Maternidade São José, em Colatina Crédito: Divulgação
Criança de cinco anos morre vítima da Covid-19 no ES
Uma criança de 5 anos, moradora de Linhares, no Norte do Espírito Santo, morreu vítima do novo coronavírus, nesta terça-feira (14). Ela estava internada na Unidade de terapia intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital São José, em Colatina.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, informou que a criança tinha comorbidades, mas não informou quais. O órgão afirmou ainda  que a vítima morava no bairro Santa Cruz.

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Ainda de acordo com a Secretaria, essa é a primeira criança que morre por coronavírus no município.
De acordo com o Painel Covid-19, mantido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em todo Espírito Santo, seis crianças, entre 0 e 9 anos, já morreram vítimas do novo coronavírus no Espírito Santo.

LINHARES CONFIRMA OUTRAS 3 MORTES POR COVID-19

Além da criança de cinco anos, nesta terça-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares confirmou outras três mortes por Covid-19. São dois idosos de 68 e 89 anos e uma mulher de 46 anos.
O paciente de 89 anos não tinha comorbidades, era morador do bairro Interlagos e estava internado na UTI Covid-19 do Hospital Geral de Linhares (HGL).
O segundo paciente, um idoso de 68 anos, evoluiu a óbito na UTI Covid-19 do Hospital Rio Doce. Ele era morador do bairro Conceição e possuía comorbidades.
O terceiro óbito é de uma mulher de 46 anos que morava no bairro Jardim Laguna. Ela estava internada na UTI Covid-19 do Hospital Unimed e possuía comorbidades.
Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, as famílias foram orientadas pelas equipes de saúde do município a realizarem os sepultamentos sem os respectivos velórios.

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