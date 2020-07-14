Covid-19: hospital do ES comemora alta de 100 pacientes recuperados

Servidores do hospital foram convidados para participar da cerimônia. Cada pessoa segurou um balão com o nome dos pacientes que tiveram alta. Além disso, um balão vermelho, em formato de coração, lembrou as pessoas que morreram vítimas da doença.

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Durante a cerimônia, o superintendente do hospital, Eduardo Soares destacou a importância desse tipo de homenagem. "O hospital vem celebrar a vida dessas pessoas que tiveram a oportunidade dada por Deus de continuarem vivas, tiveram alta e puderam retornar para suas famílias. De forma muito especial e respeitosa, o nosso coração fica apertado por aquelas pessoas que, infelizmente, foram vítimas desse vírus mortal, que marcará a vida de todos", afirmou.