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Aracruz

Covid-19: hospital do ES comemora alta de 100 pacientes recuperados

Funcionários do Hospital e Maternidade São Camilo, em Aracruz, fizeram ato com uma centena de balões brancos para homenagear os pacientes que venceram a batalha contra o novo coronavírus

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 16:32
Hospital do ES comemora alta de paciente recuperados do coronavírus
Hospital do ES comemora alta de paciente recuperados do coronavírus Crédito: Hospital e Maternidade São Camilo
O Hospital e Maternidade São Camilo, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, realizou, na segunda-feira (13), um ato para comemorar a marca de 100 pacientes recuperados da Covid-19. Para lembrar a alta médica dessas pessoas, a unidade soltou  100 balões brancos.
Servidores do hospital foram convidados para participar da cerimônia. Cada pessoa segurou um balão com o nome dos pacientes que tiveram alta. Além disso, um balão vermelho, em formato de coração, lembrou as pessoas que morreram vítimas da doença.
Durante a cerimônia, o superintendente do hospital, Eduardo Soares destacou a importância desse tipo de homenagem. "O hospital vem celebrar a vida dessas pessoas que tiveram a oportunidade dada por Deus de continuarem vivas, tiveram alta e puderam retornar para suas famílias. De forma muito especial e respeitosa, o nosso coração fica apertado por aquelas pessoas que, infelizmente, foram vítimas desse vírus mortal, que marcará a vida de todos", afirmou. 
Após a cerimônia, os balões foram soltos pelos profissionais da saúde.
Após a cerimônia, os balões foram soltos pelos profissionais da saúde. Crédito: Hospital e Maternidade São Camilo

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