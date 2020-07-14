Após vencer a Covid-19, paciente se emociona ao deixar hospital no ES

Um gesto que se repere com cada vez mais frequência são as palmas de profissionais de saúde em corredores, toda vez que um paciente vence a Covid-19 e deixa o hospital curado. Nesta terça-feira (14), foi a vez de Fabiano Rebonato, de 41 anos. Ele se emocionou ao deixar o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Desta vez, além da tradicional salva de palmas, os profissionais de saúde da unidade se despediram do paciente cantando a música Por que ele vive. Fabiano Rebonato passou por 14 dias de internação, incluindo um período na UTI do hospital. Segundo a instituição, ele retorna para Gironda, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.
Fabiano agora faz parte do grupo de pessoas que venceu o novo coronavírus no Estado. Na Região Sul, são 6.327 curados, 282 somente nas últimas 24 horas, segundo dos dados da última atualização do Painel Covid-19, divulgada nesta segunda-feira (13) pelo Governo do Estado.