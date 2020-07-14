Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Itapemirim

Após vencer a Covid-19, paciente se emociona ao deixar hospital no ES

Profissionais de saúde do Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim , se despediram do paciente cantando a música Por que ele vive

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 15:47
Profissionais de saúde da unidade se despediram do paciente cantando música
Profissionais de saúde da unidade se despediram do paciente cantando música Crédito: Reprodução
Um gesto que se repere com cada vez mais frequência são as palmas de profissionais de saúde em corredores, toda vez que  um paciente vence a Covid-19 e deixa o hospital curado. Nesta terça-feira (14), foi a vez de Fabiano Rebonato, de 41 anos. Ele se emocionou ao deixar o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Desta vez, além da tradicional salva de palmas, os profissionais de saúde da unidade se despediram do paciente cantando a música Por que ele vive. Fabiano Rebonato passou por 14 dias de internação, incluindo um período na UTI do hospital. Segundo a instituição, ele retorna para Gironda, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Coronavírus: bairros do ES com mais infectados também têm mais curados

Espírito Santo registra mais de 1,4 mil curados da Covid-19 em 24h

Fabiano agora faz parte do grupo de pessoas que venceu o novo coronavírus no Estado. Na Região Sul, são 6.327 curados, 282 somente nas últimas 24 horas, segundo dos dados da última atualização do Painel Covid-19, divulgada nesta segunda-feira (13) pelo Governo do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo
Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados