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Coronavírus no ES

Passa a valer lei que proíbe fechamento de igrejas na pandemia em Vila Velha

Com a medida que entrou em vigor nesta sexta-feira (10), igrejas e outros templos religiosos entram na lista de atividades essenciais em períodos de calamidade de saúde pública, como a pandemia de coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 08:58

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 08:58

Igreja do Rosário, na Prainha de Vila Velha
Igreja do Rosário, na Prainha de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Entrou em vigor nesta sexta-feira (10), em Vila Velha, uma lei municipal que inclui igrejas e outros templos religiosos na lista de atividades essenciais em períodos de calamidade de saúde pública, como a pandemia de coronavírus, e que, portanto, não podem ser totalmente fechados.
Aprovada na Câmara Municipal, a lei é de autoria do vereador Reginaldo Almeida, que é ministro do Evangelho na Igreja Assembleia de Deus e presidente do Diretório Estadual do Partido Social Cristão (PSC).
As igrejas, durante a pandemia, precisam garantir a distância mínima de dois metros entre os fiéis em Vila Velha, manter o uso obrigatório de máscaras, disponibilizar álcool em gel e medir a temperatura de quem for entrar no espaço, de acordo com a legislação.
Passa a valer lei que proíbe fechamento de igrejas na pandemia em Vila Velha

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A lei, sancionada pelo prefeito Max Filho (PSDB), ainda diz que o município tem um prazo de 15 dias para regulamentar as regras. Cabe à prefeitura a fiscalização do cumprimento das normas.
Na Grande Vitória, Cariacica e a Capital já sancionaram medidas semelhantes. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) também foi aprovado um projeto de lei que coloca as igrejas de todo o Estado como atividade essencial. O projeto foi encaminhado para a análise do governador Renato Casagrande (PSB).

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