Projeto de lei aprovado inclui igreja como atividade essencial no ES

"As igrejas e demais templos exercem papel fundamental na sociedade, principalmente em períodos de dificuldades como o que vivemos atualmente. A palavra sagrada é fundamental neste momento de grave conturbação social, provocada pelo isolamento e pelas dificuldades financeiras"

De autoria dos deputados Danilo Bahiense (PSL) e Marcos Mansur (PSDB), o projeto recebeu 27 votos a favor durante a sessão desta quarta-feira (8). Não participaram da votação: Erick Musso (PRB) e Renzo Vasconcelos (PP). A única abstenção ficou por conta de Marcelo Santos (Podemos). Ou seja, ninguém votou contra.