Sancionada lei que proíbe fechamento de igrejas de Cariacica na pandemia

Igreja de São João Batista, em Cariacica Sede. Templos são considerados atividades essenciais no município Crédito: Claudio Postay/ Prefeitura de Cariacica

A lei, aprovada na Câmara Municipal de Cariacica no final de junho, foi publicada no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (09). O texto, de autoria do vereador Itamar Freire (PDT), proíbe a determinação de fechamento total das igrejas na cidade.

Na apresentação do projeto, o vereador afirmou que as igrejas exercem um papel importante na sociedade e justificou que a "palavra sagrada, direcionada àqueles que buscam um socorro da alma, é fundamental neste momento de grave conturbação social provocada pelo isolamento, pelas dificuldades financeiras enfrentadas pela sociedade de modo geral".

A lei, no entanto, autoriza que seja limitado o número de pessoas presentes com a garantia mínima de 30% da ocupação da igreja, mas impede qualquer restrição de acesso, a entrada ou a locomoção até o local.

As igrejas, porém, segundo a lei, precisam garantir, durante a pandemia, o distanciamento social no interior de 1,5m entre os fiéis, fixar na entrada e em local de destaque a lotação máxima do estabelecimento, exigir o uso de máscaras, oferecer álcool em gel e vedar o acesso de pessoas do grupo de risco.

LEI SEMELHANTE NA ASSEMBLEIA