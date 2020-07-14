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Estatísticas da saúde

Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTIs no ES cai para 81,29%

A Região Metropolitana, que tem dado suporte de leitos de UTI para outras áreas do Estado,  também apresentou  queda no mesmo índice, que saiu de 88,68% de lotação para 87,86%.

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:06
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Voltou a cair a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais do Espírito Santo, que nesta terça-feira (14) está em 81,29%. Na última segunda-feira (13) ela estava em 84,03%. Houve queda também no mesmo índice relativo à Região Metropolitana, que saiu de 88,68% de lotação para 87,86%. Os dados são da última atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa).
O Estado possui 695 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com coronavírus e 565 estão em uso. As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19, por sua vez, atingiu 64,68% de ocupação. No painel, constam 756 leitos de enfermaria, sendo que 448 destes estão ocupados.
Já no total geral, somando enfermarias e UTIs, são 1.451 leitos e 1.054 estão em uso, o que representa um percentual de 72,64% de utilização.
O limite para a decretação de medidas mais severas, como as de risco extremo, que incluem o lockdown, estabelecido pelo Governo do Estado é de uma ocupação de leitos de UTI que supere os 91%.

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REGIÃO METROPOLITANA

E mesmo com a queda na lotação, a Região Metropolitana ainda registra o percentual mais alto de ocupação de leitos de UTIs no Estado, com 87,86%. De acordo com a Sesa, são 486 leitos existentes e 427 estão sendo utilizados.
Vem acompanhada pela Região Central, por sua vez, chegou a 75% de ocupação de UTIs, com 44 leitos disponibilizados e 33 em uso, de acordo com a Sesa. Em seguida vem a Região Norte, segundo a Sesa, possui 78 leitos de UTI e 53 estão ocupados, ou seja, um percentual de 67,95% de utilização.
Já a Região Sul voltou a registrar o menor índice do Estado em ocupação de leitos de UTI. Nesta terça-feira (14) apresenta percentual de 59,77% de utilização, segundo a Sesa. São 87 leitos oferecidos e 52 estão em uso.

HOSPITAIS EM USO

De acordo com o Painel Covid-19, seis hospitais do Espírito Santo não possuem mais vagas nas UTIs para o tratamento de pacientes com coronavírus. Todos estão na Região Metropolitana. São eles: Evangélico de Vila Velha, Madre Regina Protman, Santa Mônica, São Francisco, Vila Velha Hospital e Vitória Apart Hospital, que registraram 100% de ocupação de leitos, segundo a Sesa.

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