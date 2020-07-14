Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTIs no ES cai para 81,29%

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

O Estado possui 695 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com coronavírus e 565 estão em uso. As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19, por sua vez, atingiu 64,68% de ocupação. No painel, constam 756 leitos de enfermaria, sendo que 448 destes estão ocupados.

Já no total geral, somando enfermarias e UTIs, são 1.451 leitos e 1.054 estão em uso, o que representa um percentual de 72,64% de utilização.

O limite para a decretação de medidas mais severas, como as de risco extremo, que incluem o lockdown, estabelecido pelo Governo do Estado é de uma ocupação de leitos de UTI que supere os 91%.

REGIÃO METROPOLITANA

E mesmo com a queda na lotação, a Região Metropolitana ainda registra o percentual mais alto de ocupação de leitos de UTIs no Estado, com 87,86%. De acordo com a Sesa, são 486 leitos existentes e 427 estão sendo utilizados.

Vem acompanhada pela Região Central, por sua vez, chegou a 75% de ocupação de UTIs, com 44 leitos disponibilizados e 33 em uso, de acordo com a Sesa. Em seguida vem a Região Norte , segundo a Sesa, possui 78 leitos de UTI e 53 estão ocupados, ou seja, um percentual de 67,95% de utilização.

Já a Região Sul voltou a registrar o menor índice do Estado em ocupação de leitos de UTI. Nesta terça-feira (14) apresenta percentual de 59,77% de utilização, segundo a Sesa. São 87 leitos oferecidos e 52 estão em uso.

HOSPITAIS EM USO