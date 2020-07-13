Bispo de Colatina, Dom Wladimir está com coronavírus

Segundo a diocese, o bispo não apresenta sintomas, mas segue todas as recomendações médicas em isolamento, na residência episcopal, em Colatina.
PERFIL
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias nasceu em 23 de outubro de 1957, em Cafelândia (SP). Após os estudos, foi ordenado diácono em 8 de agosto de 1997, vindo a exercer o ministério diaconal na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Jundiaí.Foi ordenado sacerdote no dia 12 de dezembro do mesmo ano.
Em 21 de dezembro de 2011, foi nomeado, pelo Papa Bento XV,I bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. No dia 4 de março de 2015, foi nomeado bispo da Diocese de Colatina, pelo Papa Francisco, função que ocupa até o momento.