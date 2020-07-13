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Coronavírus no ES

Bispo de Colatina, Dom Wladimir está com coronavírus

Segundo a diocese, o bispo não apresenta sintomas, mas segue todas as recomendações médicas em isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 18:45

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:45

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias Crédito: Diocese de Colatina | Divulgação
O bispo da Diocese de Colatina, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, 62 anos, testou positivo para a Covid-19. De acordo com a unidade religiosa, na manhã desta segunda-feira (13), Wladimir fez o exame de PCR e também o sorológico, que detectaram a presença do vírus.
Segundo a diocese, o bispo não apresenta sintomas, mas segue todas as recomendações médicas em isolamento, na residência episcopal, em Colatina. 

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PERFIL

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias nasceu em 23 de outubro de 1957, em Cafelândia (SP). Após os estudos, foi ordenado diácono em 8 de agosto de 1997, vindo a exercer o ministério diaconal na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Jundiaí.Foi ordenado sacerdote no dia 12 de dezembro do mesmo ano.
Em 21 de dezembro de 2011, foi nomeado, pelo Papa Bento XV,I bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. No dia 4 de março de 2015, foi nomeado bispo da Diocese de Colatina, pelo Papa Francisco, função que ocupa até o momento.

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