Bispo de Colatina, Dom Wladimir está com coronavírus

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias Crédito: Diocese de Colatina | Divulgação

O bispo da Diocese de Colatina , Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, 62 anos, testou positivo para a Covid-19. De acordo com a unidade religiosa, na manhã desta segunda-feira (13), Wladimir fez o exame de PCR e também o sorológico, que detectaram a presença do vírus

Segundo a diocese, o bispo não apresenta sintomas, mas segue todas as recomendações médicas em isolamento, na residência episcopal, em Colatina.

PERFIL

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias nasceu em 23 de outubro de 1957, em Cafelândia (SP). Após os estudos, foi ordenado diácono em 8 de agosto de 1997, vindo a exercer o ministério diaconal na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Jundiaí.Foi ordenado sacerdote no dia 12 de dezembro do mesmo ano.