Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Testagem da população

Nova fase do Inquérito Sorológico será realizada em 13 cidades do ES

Segundo o secretário do Espírito Santo, Saúde Nésio Fernandes, os testes devem começar a ser realizados a partir da próxima semana.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 18:07

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:07

Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico. Em Viana o primeiro bairro visitado foi Vila Betânia II.
Profissionais de saúde em programa de testes do Governo do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
A partir da próxima semana, os 13 maiores municípios do Espírito Santo devem receber uma nova fase do Inquérito Sorológico, segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. A informação foi passada durante uma coletiva de imprensa virtual , realizada no início da tarde desta segunda-feira (13). 
O programa de testes proposto pelo Governo do Estado tem como objetivo identificar na população a presença de anticorpos do novo coronavírus.
De acordo com os dados estatísticos observados durante a primeira fase do inquérito, que teve quatro etapas de testes - em 19 cidades - e foi finalizada no último dia 24 de junho, cerca de 386.193 pessoas já tiveram contato com o novo coronavírus no Espírito Santo.
Ainda segundo os dados apresentados pelo levantamento, a doença é mais frequente em pessoas do sexo feminino, em negros e pardos. O número de casos é maior também em pessoas com idades que variam entre 21 e 40 anos e 41 a 60 anos.

Veja Também

Secretário da Saúde atualiza situação da pandemia do coronavírus no ES

Brasil não consegue por em prática promessas de testes de coronavírus

Covid-19: Ufes desenvolve teste sorológico que pode custar R$ 17,00

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados