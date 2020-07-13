Nova fase do Inquérito Sorológico será realizada em 13 cidades do ES

A partir da próxima semana, os 13 maiores municípios do Espírito Santo devem receber uma nova fase do Inquérito Sorológico, segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. A informação foi passada durante uma coletiva de imprensa virtual , realizada no início da tarde desta segunda-feira (13).
O programa de testes proposto pelo Governo do Estado tem como objetivo identificar na população a presença de anticorpos do novo coronavírus.
De acordo com os dados estatísticos observados durante a primeira fase do inquérito, que teve quatro etapas de testes - em 19 cidades - e foi finalizada no último dia 24 de junho, cerca de 386.193 pessoas já tiveram contato com o novo coronavírus no Espírito Santo.
Ainda segundo os dados apresentados pelo levantamento, a doença é mais frequente em pessoas do sexo feminino, em negros e pardos. O número de casos é maior também em pessoas com idades que variam entre 21 e 40 anos e 41 a 60 anos.