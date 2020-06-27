Inquérito Sorológico  testagem da Covid-19  é realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no ES Crédito: Divulgação / Sesa

novo coronavírus no Estado. O dado foi apresentado neste sábado (27) em coletiva virtual da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e faz parte dos resultados da quarta etapa do Inquérito Sorológico Covid-19. 386.193 pessoas. Essa é a estimativa do número de capixabas que já tiveram contato com ono Estado. O dado foi apresentado neste sábado (27) em coletiva virtual da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e faz parte dos resultados da quarta etapa do Inquérito Sorológico Covid-19.

A Sesa também estimou que na Grande Vitória 227.822 já foram infectados pela doença e no interior foram 88.710. O órgão explicou que a soma dos dados não totaliza os 386.193 contaminados em todo o Espírito Santo porque foram feitos cálculos separadamente para a região da Grande Vitória e para o interior do Estado, com base na estimativa de prevalência que mede a proporção da população que já teve contato com a doença, considerando o número de novos casos de Covid-19 reais e o risco de contágio.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES estima mais de 386 mil contaminados por coronavírus

Segundo o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, a taxa de transmissão do coronavírus (chamado de "RT") é de 1,3% a nível estadual. Na Grande Vitória, essa taxa é de 1,2%, enquanto no interior de 1,7%. "A doença ainda está acelerada, mas em uma velocidade um pouco menor", explicou.

O secretário ainda alertou para o cenário de interiorização da doença no Espírito Santo. "A doença ainda cresce no interior e ainda há um grande número de casos ativos na Grande Vitória", explicou. "Entre as diversas etapas, há uma tendência de crescimento da doença, mas percebemos também uma desaceleração do ritmo do contágio. Os números não representam o fim da doença", alertou.

PERFIL DOS INFECTADOS

Durante a apresentação, o secretário trouxe o perfil sociodemográfico dos infectados pela doença. A Covid-19 tem acometido mais mulheres, pacientes com idade nas faixas etárias de 21 a 40 anos e 41 a 60 anos, e pretos e pardos.

"Ainda que apenas 62% da amostra seja de mulheres, elas representaram 66% dos casos positivos. As pessoas com idade entre 21 e 40 anos representaram 30% da amostra e 32% dos casos positivos. E a população negra, que representou 59% da amostra, gerou 65% dos casos positivos", detalhou.

Perfil sociodemográfico dos infectados pelo novo coronavírus no ES Crédito: Divulgação/Sesa

MAIOR INQUÉRITO SOROLÓGICO DO PAÍS

Durante a coletiva, Nésio Fernandes também afirmou que o inquérito sorológico do Estado é o maior do Brasil, no que diz respeito do tamanho da amostra em relação à população total. Nas quatro etapas do inquérito, foram realizados 26.265 testes. A quarta etapa ocorreu entre os dias 22 e 24 de junho.

O secretário também anunciou uma nova fase do inquérito sorológico em julho, mas ainda não foram informadas as datas.