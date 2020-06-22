Fiéis estão mantendo distância durante as celebrações Crédito: Paróquia de Nossa Senhora da Penha - Colatina/ Divulgação

Your browser does not support the audio element. Diocese de Colatina libera missas com quantidade reduzida de fiéis

Apesar da retomada, várias medidas de prevenção a Covid-19 estão sendo tomadas, a quantidade de pessoas nos locais está reduzida. Para facilitar o controle, quem quiser participar das celebrações precisa reservar vaga em determinadas igrejas.

De acordo com a diocese, as paróquias que retomaram as celebrações com presença de fiéis estão tendo que seguir rigidamente as normas sanitárias e cumprir um protocolo de prevenção contra a Covid-19, como o uso de máscaras e distanciamento de dois metros entre pessoas.

Nossa maior preocupação é com a vida, então estamos levando a sério todas as orientações das autoridades de saúde nos municípios e também do Estado. Estão sendo experiências bem pontuais em algumas paróquias, relatou o coordenador diocesano da Ação Evangelizadora, Padre Marinaldo Serafim.

É o caso da Paróquia de Nossa Senhora da Penha, no bairro Honório Fraga, em Colatina, que desde o ínicio do mês de junho realiza missas presenciais. Para participar, o fiel precisa retirar um cartão de confirmação na secretaria da igreja. São apenas 40 vagas por missa, em um espaço que abriga 450 fiéis sentados.

Segundo o pároco, Padre Paulo Sérgio Barbosa, para compensar a redução no número de fiéis em cada celebração, a paróquia aumentou o número de missas semanais. Além do espaçamento entre as pessoas, os atos religiosos estão acontecendo com outras medidas de de segurança.

Estamos funcionando apenas com 10% da capacidade. Pessoas com sintomas gripais devem ficar em casa. Além disso, quando entra na igreja o fiel não pode levantar mais do seu lugar, a eucaristia é levada até as pessoas, e as ofertas são depositadas no final de cada celebração, explicou o padre

Na diocese, as celebrações estavam suspensas desde março. Durante a pandemia, a maioria das paróquias está transmitindo as missas através de plataformas de vídeo ou utilizando meios de comunicação.