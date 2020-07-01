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31,5 mil doses disponíveis

Vila Velha amplia vacina contra gripe para toda a população

Espírito Santo atingiu a meta estipulada para os grupos prioritários e vacinou mais de 1,2 milhão de pessoas. Doses restantes podem ser aplicadas na população em geral nas cidades que ainda possuem estoque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 10:29

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 10:29

Começou a terceira etapa da vacinação contra gripe em Cachoeiro
A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe foi oficialmente encerrada ontem, porém as doses restantes serão aplicadas no público em geral  Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/ Divulgação (Márcia Leal)
Espírito Santo atingiu a meta estabelecida para a vacinação contra gripe e mais de 1,2 milhões de capixabas receberam a dose da vacina, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ainda assim os municípios que contam com estoque disponível seguirão com o serviço aos munícipes.
Na Grande Vitória, a Prefeitura de Vila Velha informou que sobraram 31.500 doses. Estas estão disponíveis nos postos de saúde da cidade, com exceção das unidades da Prainha e Jardim Colorado. O atendimento vai das 7h até às 16h30.

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Já a Capital capixaba atingiu a meta de vacinação segundo a Secretaria Municipal de Saúde. As doses restantes estão disponíveis para os moradores nos postos de vacinação, porém a vacinação deve ser agendada no site www.agendamento.vitoria.es.gov.br. As prefeituras de Cariacica e Serra comunicaram que ampliarão a vacinação ao público geral.

PRIMEIRO DO PAÍS

Segundo a coordenadora do Programa de Imunizações da Sesa, Danielle Grillo, o Estado foi o primeiro do país a cumprir com a meta de pessoas vacinadas e praticamente todo o público alvo está com a dose em dia, ainda assim a vacinação para a doença está mantida em alguns locais.
"Vacinamos até agora quase que a totalidade do público alvo e fomos os primeiros no Brasil a chegar a 99% de vacinação. Oficialmente a campanha foi encerrada ontem em todo o país. Entretanto, o Ministério da Saúde orientou que os municípios permaneçam vacinando os grupos prioritários que ainda não atingiram a totalidade. Apesar de termos alcançado a meta total, alguns grupos, como crianças e gestantes, ainda há uma parcela que precisa receber um incremento na cobertura vacinal. Além disso, foi permitido que o restante das doses seja também levado aos grupos que não faziam parte do público alvo durante a campanha", explicou.
Campanha de vacinação visa reforçar o atendimento ao público infantil mais vulnerável às complicações da doença
Crianças que ainda não receberam a dose da vacina contra a gripe devem ser levadas aos postos de saúde para receberem a imunização Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A coordenadora salientou que a vacina tem ação contra o vírus Influenza e tem ação trivalente, que também protege contra H1N1, H3N2Influenza B. Os municípios que não atingiram a meta devem priorizar a vacinação das pessoas que não receberam a dose, mas também já podem oferecer o excedente de doses à população em geral.
"Agora, as pessoas devem procurar informações sobre a vacinação no próprio município, pois aqueles que atingiram a meta não contam mais com o remanescente de doses da vacina", explicou.

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