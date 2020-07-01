Vila Velha amplia vacina contra gripe para toda a população

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe foi oficialmente encerrada ontem, porém as doses restantes serão aplicadas no público em geral Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/ Divulgação (Márcia Leal)

Espírito Santo atingiu a meta estabelecida para a vacinação contra gripe e mais de 1,2 milhões de capixabas receberam a dose da vacina, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Ainda assim os municípios que contam com estoque disponível seguirão com o serviço aos munícipes.

31.500 doses. Estas estão disponíveis nos postos de saúde da cidade, com exceção das unidades da Prainha e Jardim Colorado. O atendimento vai das 7h até às 16h30. Na Grande Vitória, a Prefeitura de Vila Velha informou que sobraram. Estas estão disponíveis nos postos de saúde da cidade, com exceção das unidades da Prainha e Jardim Colorado. O atendimento vai dasaté às

Já a Capital capixaba atingiu a meta de vacinação segundo a Secretaria Municipal de Saúde. As doses restantes estão disponíveis para os moradores nos postos de vacinação, porém a vacinação deve ser agendada no site www.agendamento.vitoria.es.gov.br . As prefeituras de Cariacica Serra comunicaram que ampliarão a vacinação ao público geral.

PRIMEIRO DO PAÍS

Segundo a coordenadora do Programa de Imunizações da Sesa, Danielle Grillo, o Estado foi o primeiro do país a cumprir com a meta de pessoas vacinadas e praticamente todo o público alvo está com a dose em dia, ainda assim a vacinação para a doença está mantida em alguns locais.

"Vacinamos até agora quase que a totalidade do público alvo e fomos os primeiros no Brasil a chegar a 99% de vacinação. Oficialmente a campanha foi encerrada ontem em todo o país. Entretanto, o Ministério da Saúde orientou que os municípios permaneçam vacinando os grupos prioritários que ainda não atingiram a totalidade. Apesar de termos alcançado a meta total, alguns grupos, como crianças e gestantes, ainda há uma parcela que precisa receber um incremento na cobertura vacinal. Além disso, foi permitido que o restante das doses seja também levado aos grupos que não faziam parte do público alvo durante a campanha", explicou.

Crianças que ainda não receberam a dose da vacina contra a gripe devem ser levadas aos postos de saúde para receberem a imunização Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A coordenadora salientou que a vacina tem ação contra o vírus Influenza e tem ação trivalente, que também protege contra H1N1, H3N2 e Influenza B. Os municípios que não atingiram a meta devem priorizar a vacinação das pessoas que não receberam a dose, mas também já podem oferecer o excedente de doses à população em geral.