Volta às aulas: Sedu libera compra de kits de prevenção à Covid-19 no ES

Crianças em escola mantendo o distanciamento e usando máscara Crédito: Freepik

As aulas nas escolas do Espírito Santo ainda não têm data para voltar. O ensino continuará sendo feito à distância pelo menos até o fim de julho e existe a expectativa de que as atividades presenciais só retornem em outubro . Ainda assim, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) já começa a preparar a compra de kits de prevenção à Covid-19. O governo liberou mais de R$ 12 milhões para a compra dos materiais. A autorização para o repasse foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (15).

O dinheiro será usado para comprar itens como álcool, máscaras de proteção facial, sabonete líquido e termômetro, entre outros materiais de prevenção e controle da transmissão do novo coronavírus que serão distribuídos para alunos e servidores de escolas públicas do Estado. O recurso será repassado pela Sedu aos conselhos de escola, por meio da conta do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe).

De acordo com a Sedu, as máscaras serão disponibilizadas através de kits para alunos e professores. Além disso, as escolas vão receber borrifador, termômetro digital laser infravermelho e dispenser de álcool com pedal. Materiais de sinalização para alertar sobre distanciamento e obrigatoriedade do uso de máscara também serão disponibilizados.

A aquisição e o recebimento dos itens serão providenciados antes do início das aulas na forma presencial. As escolas irão providenciar também um termo individual de recebimento do kit aos seus alunos e servidores. O responsável pelo aluno e os servidores da escola deverão assinar o termo ao receber o kit, de acordo com a Sedu.