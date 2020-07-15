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R$ 12 milhões de verba

Volta às aulas: Sedu libera compra de kits de prevenção à Covid-19 no ES

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (15) o repasse de mais de R$ 12 milhões para a compra de itens como álcool, máscaras de proteção facial, sabonete líquido e termômetro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 12:32

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 12:32

Crianças em escola mantendo o distanciamento e usando máscara
Crianças em escola mantendo o distanciamento e usando máscara Crédito: Freepik
As aulas nas escolas do Espírito Santo ainda não têm data para voltar. O ensino continuará sendo feito à distância pelo menos até o fim de julho e existe a expectativa de que as atividades presenciais só retornem em outubro. Ainda assim, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) já começa a preparar a compra de kits de prevenção à Covid-19. O governo liberou  mais de R$ 12 milhões para a compra dos materiais. A autorização para o repasse foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (15).
O dinheiro será usado para comprar itens como álcool, máscaras de proteção facial, sabonete líquido e termômetro, entre outros materiais de prevenção e controle da transmissão do novo coronavírus que serão distribuídos para alunos e servidores de escolas públicas do Estado. O recurso será repassado pela Sedu aos conselhos de escola, por meio da conta do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe).

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De acordo com a Sedu, as máscaras serão disponibilizadas através de kits para alunos e professores. Além disso, as escolas vão receber borrifador, termômetro digital laser infravermelho e dispenser de álcool com pedal. Materiais de sinalização para alertar sobre distanciamento e obrigatoriedade do uso de máscara também serão disponibilizados.
A aquisição e o recebimento dos itens serão providenciados antes do início das aulas na forma presencial. As escolas irão providenciar também um termo individual de recebimento do kit aos seus alunos e servidores. O responsável pelo aluno e os servidores da escola deverão assinar o termo ao receber o kit, de acordo com a Sedu.
As orientações a respeito da quantidade de cada item a ser comprada serão encaminhadas pela Subsecretaria de Administração e Finanças (Seaf) da Sedu aos conselhos das escolas.

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