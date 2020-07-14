Alunos da rede pública do ES começam a ser avaliados nesta quarta-feira (15)

Sala de aula vazia: ainda não há data definida para retorno das escolas Crédito: Wokandapix/ Pixabay

Os estudantes da rede pública estadual de ensino serão submetidos a uma avaliação diagnóstica que vai identificar o que eles aprenderam em 2019. Os testes serão aplicados a partir desta quarta-feira (15) pela internet, ou por meio de formulários impressos quando as atividades presenciais forem retomadas.

A rede estadual conta com cerca de 210 mil alunos matriculados. Para contribuir com o distanciamento social e evitar aglomerações, freando o contágio do coronavírus, as aulas estão suspensas até o dia 31 de julho

A subsecretária de Estado de Planejamento e Avaliação, Isaura Nobre, explicou que as informações vão auxiliar o professor a identificar o perfil do aluno e dessa forma, orientar as estratégias para recuperação e reforço escolar, quando necessários.

"O objetivo é mapear as aprendizagens e dificuldades do aluno por cada disciplina. Com essa avaliação, será possível traçar o perfil do aluno ou de grupos de alunos, e assim, traçar uma metodologia eficaz para melhorar o desempenho do estudante", informa.

As avaliações não serão pontuadas e poderão ser realizadas pelos estudantes em casa, no formato online. Quem não tiver acesso à Internet poderá fazer a atividade na escola quando as aulas presenciais forem retomadas.

O conteúdo avaliado será disponibilizado na plataforma do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (o CAED/UFJF). O trabalho foi elaborado com base no Currículo do Espírito Santo (Educação Infantil e Ensino Fundamental), de 2018, e o Currículo Básico Escola Estadual (Ensino Médio), de 2009.

Aulas pela TV aberta, com conteúdo para estudantes da rede estadual de ensino, tiveram início nesta quarta-feira (15) Crédito: Reprodução

Isaura explicou que as respostas das avaliações realizadas no formato on-line serão coletadas automaticamente por uma plataforma de resultados. Já as realizadas de forma impressa serão lançadas pelo professor aplicador na mesma plataforma.

Os resultados serão analisados e disponibilizados para as escolas por meio de relatórios categorizados por turma. Também está em curso uma avaliação que vai identificar o aprendizado do que é proposto no Programa Escolar. Analisar o que foi apresentado em 2019 é importante porque a dificuldade do aluno, hoje, pode ter relação com conteúdos de um período anterior", observa.

CONFIRA AS DATAS

Os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, que são o público-alvo das avaliações diagnósticas neste momento, deverão seguir um cronograma que será direcionado por componentes curriculares para cada etapa de ensino. A previsão é de que os resultados sejam compilados até o mês de agosto.

O link de acesso estará disponível, a partir desta quarta-feira (15), dentro de cada turma no Google Sala de Aula. O aluno poderá realizar as avaliações em casa (no formato online) e na escola (formato online ou impresso), quando as atividades presenciais forem retomadas.