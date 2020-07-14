Alunos da rede pública do ES começam a ser avaliados nesta quarta-feira (15)

Os estudantes da rede pública estadual de ensino serão submetidos a uma avaliação diagnóstica que vai identificar o que eles aprenderam em 2019. Os testes serão aplicados a partir desta quarta-feira (15) pela internet, ou por meio de formulários impressos quando as atividades presenciais forem retomadas.
Por causa da pandemia do coronavírus, as aulas presenciais estão suspensas há mais de 100 dias no Estado. Desde o dia 14 de abril, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) transmite conteúdos educativos pela TV aberta, no Programa Escolar.
A rede estadual conta com cerca de 210 mil alunos matriculados. Para contribuir com o distanciamento social e evitar aglomerações, freando o contágio do coronavírus, as aulas estão suspensas até o dia 31 de julho.
A subsecretária de Estado de Planejamento e Avaliação, Isaura Nobre, explicou que as informações vão auxiliar o professor a identificar o perfil do aluno e dessa forma, orientar as estratégias para recuperação e reforço escolar, quando necessários.
"O objetivo é mapear as aprendizagens e dificuldades do aluno por cada disciplina. Com essa avaliação, será possível traçar o perfil do aluno ou de grupos de alunos, e assim, traçar uma metodologia eficaz para melhorar o desempenho do estudante", informa.
As avaliações não serão pontuadas e poderão ser realizadas pelos estudantes em casa, no formato online. Quem não tiver acesso à Internet poderá fazer a atividade na escola quando as aulas presenciais forem retomadas.
O conteúdo avaliado será disponibilizado na plataforma do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (o CAED/UFJF). O trabalho foi elaborado com base no Currículo do Espírito Santo (Educação Infantil e Ensino Fundamental), de 2018, e o Currículo Básico Escola Estadual (Ensino Médio), de 2009.
Isaura explicou que as respostas das avaliações realizadas no formato on-line serão coletadas automaticamente por uma plataforma de resultados. Já as realizadas de forma impressa serão lançadas pelo professor aplicador na mesma plataforma.
Os resultados serão analisados e disponibilizados para as escolas por meio de relatórios categorizados por turma. Também está em curso uma avaliação que vai identificar o aprendizado do que é proposto no Programa Escolar. Analisar o que foi apresentado em 2019 é importante porque a dificuldade do aluno, hoje, pode ter relação com conteúdos de um período anterior", observa.
CONFIRA AS DATAS
Os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, que são o público-alvo das avaliações diagnósticas neste momento, deverão seguir um cronograma que será direcionado por componentes curriculares para cada etapa de ensino. A previsão é de que os resultados sejam compilados até o mês de agosto.
O link de acesso estará disponível, a partir desta quarta-feira (15), dentro de cada turma no Google Sala de Aula. O aluno poderá realizar as avaliações em casa (no formato online) e na escola (formato online ou impresso), quando as atividades presenciais forem retomadas.
- 15 a 20/07
Língua Portuguesa e Matemática, para estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9ª ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries)
- 22 a 27/07
Filosofia e Sociologia, para o Ensino Médio (2ª e 3ª séries), e Inglês para o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries)
- 29/07 a 03/08
História e Geografia, para estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries)
- 05 a 10/08
Ciências, para estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e de Física, Química e Biologia para estudantes do Ensino Médio (1ª a 3ª séries).