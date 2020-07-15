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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.096 mortes e tem mais de 66 mil casos

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 1.139 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 16:51
Máscara, coronavírus, Covid-19
Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou a  66.352 casos e  2.096 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (15). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou  1.139 pessoas e resultou em 14 óbitos. 
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 44.519 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,16% e, até agora, 140.349 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 10.343 registros da doença, seguida por Serra (9.476), Vitória (9.369) e Cariacica (7.458). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.241 pessoas infectadas.

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