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Pandemia

Consórcio de imprensa aponta total de 75.697 mortes por Covid-19 no Brasil

Os dados divulgados nesta quinta (16) são de levantamento feito pelos veículos de comunicação junto às secretarias estaduais de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 14:11

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 14:11

Coronavírus tem provocado impacto na economia
Coronavírus tem provocado impactos em todos os segmentos da sociedade brasileira e mundial Crédito: Freepik
O Brasil registrou desde as 20 horas da quarta-feira (15) 7.327 novos casos de contaminação por covid-19, elevando o número total para 1.978.236, segundo levantamento realizado pelo consórcio formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL .
No mesmo período, foram reportadas 174 mortes, aumentando para 75.697 o volume de óbitos em decorrência da doença, conforme divulgação realizada nesta quinta-feira (16).
Os dados são de levantamento feito pelos veículos de comunicação junto às secretarias estaduais de Saúde.

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