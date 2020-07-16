Consórcio de imprensa aponta total de 75.697 mortes por Covid-19 no Brasil

O Brasil registrou desde as 20 horas da quarta-feira (15) 7.327 novos casos de contaminação por covid-19, elevando o número total para 1.978.236, segundo levantamento realizado pelo consórcio formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL .
No mesmo período, foram reportadas 174 mortes, aumentando para 75.697 o volume de óbitos em decorrência da doença, conforme divulgação realizada nesta quinta-feira (16).
Os dados são de levantamento feito pelos veículos de comunicação junto às secretarias estaduais de Saúde.