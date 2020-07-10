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Saúde e alegria

Idosa de 108 anos recebe alta de hospital após ter Covid-19 no ES

Dona Maria Jocelina de Paula ficou oito dias internada em hospital particular de Vila Velha e não precisou ir para a UTI
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 17:05

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 17:05

Dona Maria Jocelina de Paula, de 108 anos, venceu a Covid-19 no ES
Dona Maria Jocelina de Paula, de 108 anos, venceu a Covid-19 no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma idosa de 108 anos de idade venceu a Covid-19 e recebeu alta em um hospital particular da Grande Vitória nesta quinta-feira (9).
Dona Maria Jocelina de Paula ficou oito dias internada e, apesar de fazer parte do grupo de risco para a doença, não precisou passar pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Na despedida do hospital, ela recebeu flores da equipe de profissionais da saúde que cuidou do caso.
Dona Maria Jocelina tem 13 filhos, 41 netos, 68 bisnetos e 26 tataranetos.
Em outro caso, um idoso de 74 anos com doenças pulmonares recebeu alta depois de ficar oito dias internado na UTI do hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Seu Artênio Siqueira recebeu aplausos da equipe médica ao sair do hospital e foi recebido com festa pela família em São Bento de Urânia, interior de Alfredo Chaves, onde ele mora.
Com informações de G1 ES.

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