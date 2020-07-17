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De março a junho

Um em cada cinco enterros em Vitória foi de vítima da Covid-19

Dos 657 sepultamentos realizados nos cemitérios da Capital entre março e junho deste ano, 134 foram de pessoas que faleceram em decorrência do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 12:34

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 12:34

Cemitério Boa Vista, em Maruípe, é um dos dois administrados pelo poder municipal
Cemitério Boa Vista, em Maruípe, é um dos dois administrados pelo poder municipal Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória
Um em cada cinco enterros em Vitória foi de vítima da Covid-19
Um em cada cinco enterros realizados no município de Vitória entre os meses de março e junho deste ano foi de vítima da Covid-19. Dos 657 sepultamentos realizados nos cemitérios da Capital, 134 foram de pessoas que faleceram devido ao novo coronavírus. O levantamento foi feito pela reportagem de A Gazeta junto à administração municipal.
No último fim de semana, o Espírito Santo ultrapassou a marca de 2 mil mortes por coronavírus. E, infelizmente, está cada vez mais comum a notícia de que um parente, amigo ou conhecido tenha sido vítima ou perdido alguém para a Covid-19. Para dar outra visão da quantidade e do impacto dessas mortes, A Gazeta apurou o número de enterros nos cemitérios da Grande Vitória. Depois de analisar os números de Vila Velha e Cariacica, a reportagem agora traz os dados da Capital.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia do novo coronavírus em 11 de março, mês em que foi registrada a primeira morte no Brasil, no Estado de São Paulo. Por isso, a reportagem solicitou a quantidade de mortes de março a junho, mesmo que no Espírito Santo a primeira morte tenha sido registrada no dia primeiro de abril.

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Em relação ao mesmo período do ano passado, Vitória registrou um pequeno aumento no total de sepultamentos. Foram 12 enterros a mais que em 2019, o equivalente a 1,8%. No entanto, chamou atenção a quantidade de registros de vítimas da Covid-19 sepultados no município este ano.

20% DOS ENTERROS FORAM DE VÍTIMAS DA COVID-19

Em abril, dos 142 sepultamentos, 13 foram relacionados ao coronavírus. Em maio, os números aumentaram de forma significativa. Dos 209 sepultamentos, 56 tiveram relação com a doença. E em junho, foi registrado o maior número de enterros relacionados ao novo coronavírus em Vitória: dos 148 sepultamentos, 65 foram de casos confirmados da doença, o equivalente a 43,9%. Até o fim de junho, Vitória havia registrado um acumulado de 261 óbitos por Covid-19.
Com isso, dos 657 sepultamentos realizados nos cemitérios da Capital, 134 foram de pessoas que faleceram pelo novo coronavírus. O que significa que um em cada cinco sepultamentos foi de pessoas acometidas com a Covid-19.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Segundo a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, os óbitos seguem um curso da doença. Mas, para controlar e evitar a transmissão do coronavírus no município, que vem registrando uma sucessiva queda nos óbitos diários nos últimos dias, ela destaca as medidas tomadas e que seguem sendo aplicadas na cidade.
Infelizmente, os óbitos são uma consequência do curso da doença. E o que nós fizemos e estamos fazendo para minimizar a pandemia no município: vários decretos proibindo aglomerações, como os eventos e atividades coletivas; alguns movimentos para alertar a população, através de carros de som, comunicados de redes sociais, orientando as pessoas a permanecerem em isolamento social, manter higienização das mãos e ao sair, sempre de máscara; distribuímos máscaras em barreiras sanitárias, postos de saúde, além de várias outras medidas, destacou.
Os dados informados se referem aos enterros realizados nos dois cemitérios administrados pela prefeitura: Cemitério Boa Vista, em Maruípe, e o Cemitério de Santo Antônio.
Até esta quinta-feira (16), Vitória é a terceira cidade com mais casos confirmados de Covid-19 (9.595) e tem 315 mortes pela doença. Os dados relacionados a mortes por coronavírus registrados no município foram extraídos do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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