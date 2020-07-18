Morte por Covid-19 no interior do ES supera a Região Metropolitana

Gráfico demonstra evolução do número de óbitos no Espírito Santo e também por região Crédito: Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)

A disseminação da Covid-19 pelo interior do Espírito Santo não amplia apenas o número de pessoas infectadas pelo coronavírus. Também já é maior a quantidade de mortes em comparação à Região Metropolitana . A marca foi alcançada na última semana epidemiológica, do período de 9 a 15 de julho.

Os dados foram apresentados pelo professor Fabiano Petronetto do Carmo, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , em reunião do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), do qual é integrante. O levantamento, segundo ele, é mais um indicador do avanço da Covid-19 por municípios do interior, que concentram 50% da população do Estado.

Crescimento do número de mortes é acompanhado por semana epidemiológica Crédito: Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)

Fabiano observa que em abril, no início da pandemia no Espírito Santo, a Região Metropolitana registrava cerca de 90% das mortes. No mês seguinte, passou a 70%; em junho, ficou em torno de 57%; e agora julho começa com a redução para menos da metade dos óbitos.

Para ele, o aumento dos casos de Covid-19 no interior tem um componente ainda mais preocupante, que é o fato de a rede assistencial em saúde ter capacidade limitada de atendimento. "A maioria dos municípios tem apenas uma unidade básica e que, nem sempre, é eficiente. Não tem emergência, assistência especializada", atesta Fabiano. Para os pacientes que evoluírem com gravidade, o risco de morte torna-se maior.