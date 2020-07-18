Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Morte por Covid-19 no interior do ES supera a Região Metropolitana

Disseminação da doença em municípios do interior ganhou força e, consequentemente, aumentou a quantidade de óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 07:00

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 07:00

Gráfico demonstra evolução do número de óbitos no Espírito Santo e também por região
Gráfico demonstra evolução do número de óbitos no Espírito Santo e também por região Crédito: Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)
A disseminação da Covid-19 pelo interior do Espírito Santo não amplia apenas o número de pessoas infectadas pelo coronavírus. Também já é maior a quantidade de mortes em comparação à Região Metropolitana. A marca foi alcançada na última semana epidemiológica, do período de 9 a 15 de julho. 
Enquanto VitóriaVila VelhaSerraCariacicaVianaFundão e Guarapari tiveram, juntos, 85 mortes, nos demais municípios classificados como interior houve 91, representando 52% dos óbitos. 

Veja Também

Coronavírus: ES registra 2.174 mortes e passa de 69 mil casos

Os dados foram apresentados pelo professor Fabiano Petronetto do Carmo, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em reunião do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), do qual é integrante. O levantamento, segundo ele, é mais um indicador do avanço da Covid-19 por municípios do interior, que concentram 50% da população do Estado. 
Crescimento do número de mortes é acompanhado por semana epidemiológica
Crescimento do número de mortes é acompanhado por semana epidemiológica Crédito: Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)
Fabiano observa que em abril, no início da pandemia no Espírito Santo, a Região Metropolitana registrava cerca de 90% das mortes. No mês seguinte, passou a 70%; em junho, ficou em torno de 57%; e agora julho começa com a redução para menos da metade dos óbitos. 

Veja Também

Municípios do interior do ES têm ritmo do crescimento diferente de Covid

Fase crítica da Covid-19 pode demorar no interior do ES, diz secretário

Risco maior para pacientes do interior que precisam de UTI no ES

Para ele, o aumento dos casos de Covid-19 no interior tem um componente ainda mais preocupante, que é o fato de a rede assistencial em saúde ter capacidade limitada de atendimento. "A maioria dos municípios tem apenas uma unidade básica e que, nem sempre, é eficiente. Não tem emergência, assistência especializada", atesta Fabiano. Para os pacientes que evoluírem com gravidade, o risco de morte torna-se maior. 
O professor ressalta, entretanto, que independentemente da região, as medidas de segurança, como uso de máscara e distanciamento social, são fundamentais para conter a doença. Além disso, ele lembra que o resultado das ações recentes de flexibilização de atividades começará a ser observado a partir de agora, podendo apresentar novos indicadores da Covid-19 no Estado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ocupação de leitos de UTIs no ES cai para 76,14%, menor taxa desde maio

Centro de Quarentena: 6 doentes com Covid-19 em 15 dias de funcionamento

Covid-19: Grande Vitória tem RT abaixo de 1 e especialistas apontam controle

Covid-19: casos e mortes em asilos do ES mais que dobram em um mês

O que explica a redução de internações e mortes por Covid-19 no ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados