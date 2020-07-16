Municípios do interior do ES têm ritmo do crescimento diferente de Covid

Pablo Lira, presidente do Instituto Jones dos Santos Neves e integrante do NIEE, destaca que o pico de casos ativos - número obtido do total de confirmados com teste PCR, descontados os curados e os óbitos - ainda não foi alcançado no interior, mas houve uma desaceleração. O levantamento não considera os 16 últimos dias, janela temporal em que ainda é possível haver atualização na quantidade de registros da doença no Estado por meio de exames.

Para Pablo Lira, as medidas adotadas até o momento para controle da doença demonstram que o Espírito Santo está no caminho certo e, conseguindo superar o pico, apesar dos efeitos da pandemia na saúde pública, vai reduzir os números também no interior, assim como já está sendo registrado na região metropolitana. Ele afirma ainda que, para uma queda consistente, protocolos de saúde, como uso de máscaras e distanciamento social, precisam continuar na rotina da população.