Bolsonaro testa positivo para o coronavírus pela segunda vez

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou positivo para o novo coronavírus mais uma vez. A confirmação foi informada pelo próprio presidente ao canal CNN Brasil na tarde desta quarta-feira (15). Bolsonaro, que foi infectado pelo vírus na última semana, relatou que fez o resultado deste novo exame saiu na noite de terça-feira (14).
Após a contaminação, Bolsonaro declarou que estava bem, com poucos sintomas da doença. Em suas redes sociais, o presidente afirmou que estava se tratando com hidroxicloroquina, mesmo sem eficácia científica comprovada pelos órgãos de saúde.
No passado recente, o presidente chamou a Covid-19 de "gripezinha" e minimizou os efeitos do isolamento social como medida importante para evitar a propagação do vírus. Mesmo após ser diagnosticado com Covid-19, Bolsonaro já foi visto sem máscara em algumas ocasiões.
A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também fez o teste para saber se contraiu a doença, e o resultado deu negativo para o coronavírus.