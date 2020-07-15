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Covid-19

Bolsonaro testa positivo para o coronavírus pela segunda vez

Resultado do exame saiu na noite de terça-feira (14) e foi informado pelo próprio presidente ao canal CNN Brasil na tarde desta quarta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 16:56

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 16:56

Presidente Jair Bolsonaro usa máscara em meio à pandemia do novo coronavírus
Presidente Jair Bolsonaro usa máscara em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou positivo para o novo coronavírus mais uma vez. A confirmação foi informada pelo próprio presidente ao canal CNN Brasil na tarde desta quarta-feira (15). Bolsonaro, que foi infectado pelo vírus na última semana, relatou que fez o resultado deste novo exame saiu na noite de terça-feira (14).
Após a contaminação, Bolsonaro declarou que estava bem, com poucos sintomas da doença. Em suas redes sociais, o presidente afirmou que estava se tratando com hidroxicloroquina, mesmo sem eficácia científica comprovada pelos órgãos de saúde.  

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No passado recente, o presidente chamou a Covid-19 de "gripezinha" e minimizou os efeitos do isolamento social como medida importante para evitar a propagação do vírus. Mesmo após ser diagnosticado com Covid-19, Bolsonaro já foi visto sem máscara em algumas ocasiões. 
A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também fez o teste para saber se contraiu a doença, e o resultado deu negativo para o coronavírus.

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